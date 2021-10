Tina Cipollari a Uomini e Donne ha confessato di essere di nuovo fidanzata. L’opinionista del programma di Canale 5 ha confessato di aver trovato l’amore, ma il tutto è nato dopo una litiga con l’acerrima nemica Gemma Galgani.

Il capro espiatorio della litigata è stato Giorgio Manetti incontrato per caso da Tina Cipollari. L’uomo ha fatto apprezzamenti su Isabella Ricci e Gemma Galgani ha provocato l’opinionista chiedendole come mai non fosse andata lei a cena con lui. A quel punto la donna ha risposto:

Allora, Maria, lo posso annunciare in questo studio? Va benissimo, perché mi sono nuovamente fidanzata! Perché faccio presente che la relazione con l’uomo al quale lei si riferisce non è finita da pochi giorni, è finita da parecchio tempo, e io nel frattempo mi sto rifacendo la vita con un altro uomo

La donna ha quindi ufficializzato anche la rottura con il compagno Vincenzo Ferrara e ha spiegato:

Io non è che se esco con un uomo lo devo ostentare in tutta Italia, sono cose che vivo privatamente, poi quando sarà il momento lo presenterò ufficialmente. Anzi, Maria, se tu me lo permetterai ti voglio chiedere un favore, se posso presentare il mio nuovo fidanzato in questo studio

Tina Cipollari si è ancora scontrata con Gemma che alluderebbe a una finta storia:

Senti, io non ho avuto tante storie, ma quelle che ho avuto non sono state avventurette, perché le mie storie importanti sono durate parecchi anni, il mio matrimonio non è durato 6 mesi ma 15 anni, quindi io le mie storie le so gestire bene, non sono la donna di un’avventura!

