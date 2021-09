UeD: in arrivo una novità per Gemma Galgani. L’emozione della dama

Una novità per la dama torinese Gemma Galgani. La donna non trattiene l'emozione

Le nuove puntate di UeD hanno ormai preso piede. I telespettatori sono sempre incollati al televisore per seguire di volta in volta le vicende che si susseguono al centro dello studio. Tante le novità presentate quest’anno dalla produzione del dating show. Colpi di scena e nuove passioni tengono già banco.

Ancora una volta la protagonista di questa nuova stagione sarà l’indiscussa stella del format da ormai decenni. Gemma Galgani. La dama si è presentata con un nuovo décolleté e delle labbra rimpolpate e ridefinite. Maria De Filippi continuerà a raccontare le storie che tanto appassionano i fans sia del trono classico che del trono over.

Ma sta per accadere qualcosa che manderà del tutto su di giri la dama Torinese. Da delle scottanti anticipazioni rivelate sul web, si viene a sapere che per Gemma è in arrivo un nuovo pretendente che attirerà l’attenzione di molti. La Galgani nelle scorse puntate era rimasta molto delusa. Nonostante la suo forma fisica sia di certo migliorata grazie al bisturi, per la dama non si è presentato neanche un cavaliere.

Gemma aveva puntato il dito verso Tina. Infatti, secondo la dama gli uomini sono stati spaventati dalle continue critiche che l’opinionista solleva e in tal modo la vamp romana farebbe scappare tutti i possibili pretendenti. Ma qualcosa sta cambiando: Gemma potrebbe ricevere molto presto una gradita sorpresa.

Ma le anticipazioni riguardano anche un altro volto storico del programma: Armando Incarnato, il quale ha cominciato una conoscenza intensa con la dama Marika. Si viene a conoscenza del fatto che tra i due è scoppiato un forte feeling e che la chimica sia schizzata alle stelle. Ma la cosa durerà ben poco, perché il partenopeo avrebbe già messo gli occhi addosso ad una nuova e splendida dama. Si tratta di una donna appena arrivata nel parterre femminile di UeD. Di Sicuro Marika non avrà reagito bene.

