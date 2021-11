Personaggio di punta di UeD è senza ombra di dubbio l’opinionista Tina Cipollari. Finalmente dopo anni si sa la causa che ha portato la Vamp a prendere così tanto peso in così poco tempo. In realtà la donna soffre di una malattia che comporta non pochi fastidi. La Cipollari è molto amata e da anni è una presenza fissa su canale cinque al fianco di Gianni Sperti e Maria De Filippi.

Il ruolo da opinionista si addice perfettamente al suo carattere schietto, dal sarcasmo pungente. UeD non sarebbe la stessa cosa senza di lei. Forse non tutti sanno che l’opinionista approda al dating show di Maria De Filippi come tronista, al fianco di Claudia Montanarini. Il tutto accadeva nel 2000. In quel periodo incontrò Kiko Nalli, di cui si innamorò perdutamente.

Di lì a breve decisero di sposarsi e diventarono anche genitori di tre splendidi figli maschi. Ma nel 2018 arriva la crisi di coppia, che porta i due a un addio definitivo rimanendo però in ottimi rapporti. Tina fa il suo ingresso a UeD ben 21 anni fa e, in tutto questo tempo la vamp ha subito un cambiamento notevole.

Pur rimanendo una splendida donna, è inevitabile non notare il suo aumento di peso. Ma quello che non tutti sanno è che questo cambiamento non è dovuto dalla cattiva alimentazione, ma ad una patologia di cui Tina Cipollari soffre. La causa di una trasformazione così repentina è dovuta ad una disfunzione provocata da un ipertiroidismo.

Malattia che colpisce la tiroide e che comporta così un mal funzionamento della stessa. Tra gli effetti collaterali di questa patologia c’è proprio l’aumento di peso, come nel caso dell’opinionista. La donna comunque non lascia niente al caso: immediatamente si è messa sotto cura mantenendo un corretto regime alimentare e delle medicine specifiche per il caso.