Vincenzo Ferrara, compagno di Tina Cipollari, ha organizzato alla storica opinionista di UeD, una romantica sorpresa. La bionda opinionista ha appena festeggiato il suo 55esimo compleanno, e l’imprenditore ha voluto dichiarare e confermare il suo amore per Tina.

La coppia, infatti, è affiatatissima, e gli anni non hanno intaccato il loro amore. L’imprenditore ha caricato un post sulla sua pagina Instagram, dedicando parole meravigliose alla sua compagna, che fa parte della sua vita ormai da molti anni. La dedica non è stata solo una splendida sorpresa, ma anche un’occasione per smentire tutti coloro che ipotizzavano una crisi tra i due. Erano molte le voci, infatti, che davano per certa una crisi tra i due.

Vincenzo Ferrara ha scritto chiaro e tondo: “Il giorno del compleanno è speciale, un altro anno passato insieme. La tua presenza mi ha regalato tanta felicità, la tua grinta e la tua energia positiva sono ormai per me vitale, al tal punto che se ci penso mi commuovo da solo. A te che sei sempre presente, che se nella mia vita, vorrei augurarti un felice compleanno a te che sei il sole e il tramonto del mio cuore”.

In questo modo, tutte le voci sulla accertata crisi sono state totalmente dissipate. Ma negli scorsi mesi c’era chi aveva avanzato ipotesi ancora più ardite. Qualcuno, infatti, credeva che stesse prendendo forma un ritorno di fiamma tra Tina Cipollari e Chicco Nalli, suo ex marito, anche lui da poco tornato single.

Tina Cipollari: isolamento precauzionale

Come tutti sappiamo, Tina è ormai presente nel programma di UeD, solo in via virtuale da qualche giorno. Questo perché l’opinionista si trova in isolamento precauzionale, dopo aver avuto dei contatti con persone positive al Covid.

L’opinionista attende i risultati del tampone, e intanto si collega al programma da casa, non facendo così mancare la sua presenza, ma soprattutto le sue continue litigate con la sua ormai dichiarata nemica Gemma Galgani.