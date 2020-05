Tina Cipollari commenta il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante L'opinionista di Uomini e Donne parla del ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e Andrea Damante e la possibilità, per lei, di partecipare ad un nuovo reality

Tra i volti di Uomini e Donne, il più conosciuto e amato dai telespettatori è sicuramente quello di Tina Cipollari. L’opinionista infatti, con la sua schiettezza e, spesso, con la sua malizia, ha saputo conquistare il pubblico del programma.

I suoi commenti avvelenati, insieme a quelli di Gianni Sperti, fanno gran parte degli audience del dating show, soprattutto nelle puntate dedicate al Trono Over. Durante una diretta con Simone Di Matteo, che è stato anche suo compagno di viaggio a Pechino Express, Tina Cipollari ha svelato alcune curiosità su di lei.

In particolare ha detto la sua sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Ecco le sue parole: “Io credo che lei nel suo libro ha detto che le corna stanno bene su tutto, io aggiungerei che stanno bene anche su Giulia a questo punto”.

L’opinionista si affretta a precisare che la sua, nei confronti di Giulia De Lellis è solo una battuta: “L’amore trionfa sempre”. Infine aggiunge che: “Il perdono è soggettivo e dipende dalla situazione in cui ti trovi. Io non so se perdonerei”. I due poi si sono divertiti a giocare a “Se fossi un…”, e così Tina Cipollari ci rivela la sua canzone del cuore.

Ecco infatti le sue parole: “Se fossi una canzone sarei quella di Francesco Renga “Il Mio Giorno Più Bello Del Mondo”, perché mi ricorda Pechino Express che è stato uno dei periodi più belli della mia vita. […] Mi sono innamorata di quel viaggio”.

Le viene chiesto poi se parteciperebbe ancora a Pechino Express o altri reality, e la Cipollari risponde: “A qualche altro reality no, a Pechino sì perché comunque si è liberi”. Su suo figlio, Mattias Nelli, come cantante, ha preferito non commentare, perché: “Lui non me lo permette”.

Riguardo allo scherzo fatto dal Le Iene che coinvolgeva anche lo stesso Mattias, ha detto che: “Lo avrei denunciato da mamma, non avrei fatto finta di niente perché aveva comunque scommesso dei soldi. Avrei denunciato lui e tutto quello che stava attorno a lui.”. Delle parole un po’ dure, ma molto apprezzate.