Tina Cipollari si infuria con Pinuccia e Lucia, fa entrare uno specchio per far notare i loro difetti

La puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri è stata carica di colpi di scena, ma anche palcoscenico di innumerevoli critiche. Protagonista indiscussa è sempre lei: Tina Cipollari. In studio arriva il Signor Bruno, interessato alle dame Pinuccia e Lucia.

Il cavaliere si presenta, raccontando di sé e delle difficoltà che ha affrontato nella sua vita. Bruno ha vissuto un terribile lutto: la dipartita di sua figlia, una donna di appena 50 anni. Oggi è pronto a rimettersi in gioco e, dopo tanto dolore, spera di poter tornare a sorridere con una nuova compagna. Bruno non è un volto nuovo del programma.

Aveva preso parte al dating show già 8 anni fa quando, insieme a una dama, aveva lasciato il programma. Ma il lutto e il dolore hanno cambiato le cose, portando con sé anche la fine di questa storia d’amore. Le due dame, di contro, non hanno il suo stesso entusiasmo.

Fonte studio UeD

Nessuna delle due è convinta di voler accettare il corteggiamento dell’uomo. Interviene a gamba tesa Tina Cipollari e, ritenendo l’atteggiamento di Pinuccia e Lucia scorretto, fa notare che neanche loro sono esattamente delle miss. Chiede agli autori di portare al centro studio uno specchio.

Fa in modo che le donne si guardino e si rendano così conto che l’aspetto estetico non è tutto e che anche loro, con il passare degli anni, hanno comunque perso la loro freschezza. In molti però ritengono che l’opinionista abbia un po’ esagerato.

Il siparietto che ha tirato su ha aizzato molte critiche. I presenti in studio e il pubblico a casa hanno ritenuto l’intervento della Cipollari inopportuno e poco indelicato nei confronti delle due donne.

Tina Cipollari: i commenti dei social

Tanti i commenti sui social, scritti proprio contro questa sceneggiata. Eccone alcuni: “Vergognoso”, “Questa vipera di Tina potrebbe avere un po’ di educazione con le persone più grandi di lei, anche perché lei non sa se arriverà all’età loro e tu Maria invece di dire Tinaaaaa cacciala fuori questa”.

E poi: “Maria ti rendi conto di quello che succede nella tua trasmissione? Permetti che Tina e Gianni bullizzano e offendono persone di una certa età”. “Se erano miei genitori non so che fine avresti fatto. Tutto questo significa che tu nella vita non hai mai sofferto. E non sai che significa lavorare. Mi meraviglia Maria che permette tutto questo”.