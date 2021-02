Tina Cipollari nel mirino di Striscia la Notizia: “Non brilla per il buon gusto”

Tina Cipollari nel mirino di Striscia la Notizia. Moda e Tv sono sempre andati a braccetto. Gli stilisti del piccolo schermo sono sempre all’opera, alla ricerca di look fashion e innovativi da far sfoggiare alle star in studio. A volte, però, la voglia di osare eccede e si finisce col fare dei veri e propri disastri di stile. A fare una classifica dei look più improponibili ci pensa “Moda Caustica”, la rubrica di Striscia la Notizia che mette sotto gli occhi di tutti i peggiori outfit visti in tv durante la settimana.

La rassegna di pessimi look che riportiamo è stata trasmessa nella puntata di sabato. A condurre il tg satirico l’intramontabile duo Ezio Greggio-Enzo Iacchetti, volti ormai storici nella trasmissione. Le protagoniste di questo episodio sono tre donne ben note al pubblico del piccolo schermo. Nonostante la loro fama, i conduttori di striscia la notizia non ci sono andati leggeri con queste icone della tv.

Un podio in negativo, di scelte di stile decisamente discutibili. Il terzo posto in classifica è per la furia bionda di UeD: Tina Cipollari. L’implacabile opinionista del dating show firmato Maria De Filippi è un must nel programma, ma stavolta il suo look è decisamente sopra le righe. Tina Cipollari fa il suo ingresso nello studio: “fasciata in un vestito attillato multicolor. L’abito sarà anche ricoperto di paillettes, ma non brilla certo per il buon gusto”, queste le parole pungenti di Iacchetti. A dirla tutta, l’outfit della Cipollari è decisamente discutibile. Stavolta Tina è stata colpita dal suo stesso tipo di sarcasmo.

La seconda classificata è Barbara D’Urso, che ha condotto la puntata di Pomeriggio 5 indossando un: “vestitino dai colori pastello, maniche a sbuffo e stivaloni sopra il ginocchio”, questa la descrizione dell’outfit data nel tg satirico. Poi la stoccata: “Per qualcuno era un bel pezzo… sì, un bel pezzo che non si vedeva una fetecchia così in tv”, insomma, anche in questo caso Iacchetti attacca duro. Ed ecco che infine arriva il podio.

Il primo posto se lo aggiudica, meritatamente (purtroppo per lei) Veronica Maya. Durante la partecipazione a Stasera tutto è possibile, la donna si è presentata vestita di: “Una tuta maculata, lei è Maya, ma il vestito non è certo la fine del mondo”. Si tratta decisamente di un vestiario un po’ eccessivo, al limite del pacchiano: “Veronica si è data al maculato, la costumista si darà alla macchia”, conclude Enzo Iacchetti con il suo pungente e divertente sarcasmo .