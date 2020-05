Tina Cipollari racconta la sua quarantena lontana dal fidanzato Vincenzo Tina Cipollari racconta la sua quarantena in casa con i suoi figli e la sofferenza per la lontananza dal suo fidanzato Vincenzo

Tina Cipollari non sembra soffrire tanto questa quarantena, vista la grande esuberanza che espone a Uomini e Donne. L’opinionista non sta passando sola l’isolamento, con lei ci sono anche i suoi tre figli, avuti dall’ex marito Kiko Nalli.

Anche se, per Tina Cipollari, si sta rivelando particolarmente pesante la separazione forzata dal suo compagno Vincenzo, noto ristoratore fiorentino, rimasto a Firenze. I momenti più difficili per Tina Cipollari si presentano di notte. Durante il giorno è impossibile fermarsi a pensare, la distraggono i suoi mille impegni, tra la trasmissione e il prendersi cura dei suoi ragazzi per Tina Cipollari tutto si dimostra molto più semplice. Gli impegni sono tanti e le giornate passano veloci.

Tina Cipollari, nell’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” diretto da Alfonso Signorini, afferma: “Trascorro le giornate insieme ai miei figli adolescenti” l’opinionista continua “E devo ammettere che non è facile tenerli chiusi in casa tutto il giorno.

L’unica cosa positiva è che abbiamo più tempo per stare insieme e fare lunghe chiacchierate”. Ma, quando scende la notte e i suoi bambini sono andati a dormire, Tina Cipollari rimane sola e immersa nei suoi pensieri: “Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi”.

L’opinionista di Maria De Filippi ammette che: “Adesso gradualmente mi sto abituando, anche se mi auguro che finisca al più presto”. Ciò che Tina Cipollari trova particolarmente insopportabile in questa quarantena è la mancanza di: “Libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene, primi fra tutti i miei fratelli”.

Con Vincenzo la situazione risulta molto difficile. La lontananza non sta complicando il loro rapporto, ma stare lontano è tremendo e in confidenza dice: “Ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche video-chiamata”, aggiunge Tina, “Ma nemmeno tante: avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”.