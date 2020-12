Tina Cipollari: secchiata d’acqua in testa a Gemma Galgani

Durante la puntata del 17 di dicembre di Uomini e Donne, Tina Cipollari mette in atto il suo piano malefico. L’opinionista si vendica con la sua ormai dichiarata nemica Gemma Galgani. Tutti pensavano che le diatribe tra le due nemiche fossero assopite. Ma mai errore fu più grande. A quanto sembra la Cipollari aspettava il momento giusto per attaccare. Nel corso della puntata, spunta un secchio d’acqua gelata che finisce tutto direttamente addosso alla dama torinese.

Un epilogo davvero inaspettato. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Nel corso della puntata Tina fa una battuta chiaramente riferita a Gemma. La dama sbotta e con atteggiamento alquanto infastidito dice: “Basta battute gratuite, una volta per tutte, mi sto stancando stai rovinando tutto dall’inizio entri sempre a gamba tesa”.

Ma ovviamente la replica dell’opinionista non si fa attendere e, mentre rincara la dose, Gemma non le da tempo di rispondere e insiste: “Hai bisogno di un po’ d’acqua per schiarirti le idee”. Tina Cipollari diventa una furia: “Non ti azzardare tu sei fuori di testa. Vai a giocare con i tuoi presunti amanti. Maria intervieni che qui succede un macello”.

Ma presto detto, neanche a pensarci e un macello succede davvero. Mentre Gemma continua a parlare: “Questa cosa non piace a Maurizio, ma io sono stanca. Non ho capito deve sempre attaccarmi perché mi deve sempre ridicolizzare”. Tina Cipollari torna in studio con un piano chiaro nella mente: prende un secchio pieno d’acqua gelata e lo getta addosso a Gemma. Si mette in atto un siparietto davvero esilarante.

La dama torinese è completamente bagnata e nel fuori onda Tina urla: “Lei mi ha provocata e io rispondo”. La dama torinese è incredula come tutti i presenti in studio. Ma d’altronde nessuno può placare la vulcanica Cipollari e la Gemma Galgani lo sa molto bene. Non è la prima volta che si scontra con la furia dell’opinionista.