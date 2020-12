UeD: Gemma Galgani balla Flashdance con tanto di doccia finale

La sfilata di UeD si colora di musica. Viene definita alternativa e a dir poco folle. La protagonista? Sempre lei: Gemma Galgani. Questa volta si è davvero superata. La stilista Anahi la definisce: “Folle” ma nello stesso tempo la promuove. Ma cosa si è inventata la dama torinese tanto da lasciare tutti a bocca aperta?

FONTI STUDIO UeD

Presto detto: la Galgani si presenta con un body in lycra, gonna corta trasparente, scaldamuscoli Total black. Sì, esatto la famosa dama di UeD si è preparata per interpretare proprio lei: Alex la protagonista di Flashdance. In studio sono tutti increduli per il coraggio che la 71 enne sta per dimostrare.

A fine esibizione, in maniera del tutto inaspettata, arrivano per lei gli applausi di tutti. I passi mossi da Gemma sono determinati ed eleganti e anche chi era già pronto a criticarla, come lo stesso Gianni Sperti, a fine esibizione si è alzato in piedi per un applauso più che meritato.

FONTI STUDIO UeD

Ma la dama fa di più, arriva il colpo di scena: oltre che muovere i suoi passi di danza, decide di concludere il suo numero con un secchio d’acqua che scende dall’alto e le bagna il corpo con una chiusura da donna super sensuale. Maria De Filippi rimane letteralmente a bocca aperta così come tutti i presenti. Il parterre maschile di UeD viene piacevolmente colpito. Riscuote così tutti voti alti, tutti 10 nessun appunto da fare.

FONTI STUDIO UeD

Gianni Sperti, con un fragoroso applauso dice: “Vorrei ricordare a tutti voi che questa donna ha 71 anni”. Gemma è molto fiera di sé, lo si capisce dal sorriso che le incornicia il viso. Qualcuno commenta: “Caspita Gemma Maurizio ti sta dando proprio alla testa“. Ma questa volta la Galgani ha decisamente spopolato, la sua esibizione ha lasciato tutti sconcertati. Anche il parterre femminile riconosce la bravura e la perfezione della performances. Brava Gemma l’orologio biologico sta tornano indietro. L’amore rende giovani, è proprio vero.