Tina Cipollari: “Sei stata una donna libera”. Tinì Cansino viene umiliata

Lo studio UeD, come spesso accade, anche nell’ultima puntata è stato palcoscenico di accesi scontri. La cosa che differenza le vicende della scorsa puntata del dating show è le protagoniste dei diverbi: l’opinionista Tina Cipollari e Tinì Cansino. La più silenziosa delle opinioniste, è stata prima sbugiardata in diretta, e subito dopo ha scatenato l’ira dei telespettatori per una frase davvero di pessimo gusto.

Armando Incarnato fa infuriare il parterre femminile. Tina Cipollari attacca

Ma cosa è successo, nel dettaglio? L’episodio prende le mosse da Armando Incarnato che, al centro dello studio, parla della sua uscita con la dama Lucrezia Comanducci. Il cavaliere si lamenta del comportamento della dama, e si dice scontento del fatto che Lucrezia lo avrebbe fatto attendere per troppo tempo, da solo, al tavolo del ristorante. Incarnato, si sa, non gode della benevolenza del parterre femminile di UeD. Infatti, molti dei presenti in studio non ci hanno pensato due volte, e lo hanno subito attaccato. Tutti sembrano essere dalla parte della dama, ma, fortunatamente, c’è qualcuno che spalleggia il cavaliere.

Ebbene sì, è proprio lei: Tinì, che difende il cavaliere dalle accuse del parterre. Le accuse rivolte ad Incarnato non sono certo da poco, infatti l‘uomo viene accusato di essere maschilista per via delle affermazioni che aveva rivolto alla dama. L’ex star del Drive In si schiera subito dalla parte del cavaliere. Tina Cipollari non ci pensa su neanche un secondo, e, senza risparmiarsi minimamente, fa diverse affermazioni decisamente pesanti sull’opinionista: “Tu sei stata una donna libera. Come fai a parlare così oggi? Sei stata molto libera“.

Il tono della Cipollari è molto eloquente ed allusivo. Tanto che addirittura i fan (che la seguono con affetto da molti anni ormai) non hanno tollerato questa frase di Tina. In questo frangente, Tinì è stata quasi eletta a martire, per la pessima figura che le ha fatto fare la Cipollari in diretta. Ma subito dopo la situazione si è ribaltata drasticamente, per una frase detta proprio dall’ex stella del Drive In. In primis, l’opinionista ha risposto per le rime a Tina, dicendo laconica: “No, quando ero accoppiata mai”.

Poi, la frase scandalosa che ha aizzato la furia del web. Ecco cosa ha detto: “Io non voglio la parità, io sono sempre una donna e lui un uomo”. Sicuramente una frase detta male, che voleva avere un significato diverso da quello evidente. Resta il fatto che tali affermazioni sono inaccettabili, e i telespettatori non la faranno certo passare liscia a Tinì Casino.