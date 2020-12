I volti storici di Uomini e Donne sono senza dubbio gli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Lei, ormai famosa per la sua lingua biforcuta, e lui con la sua amabile risata e i suoi saggi consigli, hanno ammaliato il pubblico del dating show. Eppure, non sono stati gli unici opinionisti del programma a diventare delle vere e proprie icone.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, la signorile e pacata Tinì Cansino. Lei, ex ballerina del Drive In, è poi rimasta un pilastro di Uomini e Donne. In una recente intervista al Magazine del programma, ha finalmente detto perché, a differenza dei suoi colleghi, lei resta sempre pacata e tranquilla. Ecco le sue parole: “Come mai? Perché sono misteriosa. Faccio l’opinionista ma non amo dare le classiche opinioni. Però sono contenta e grata per essere lì, per aver avuto questa opportunità, ed essere appunto un’opinionista ‘misteriosa’. Maria de Filippi? Cosa penso di lei? Meravigliosa, metto la mano sul cuore per lei”.

Come tutti i partecipanti al programma, Maria De Filippi è una figura centrale anche per Tinì, che la stima profondamente. Poi, la Casino fa una dichiarazione inaspettata, per un’opinionista:

“Farei i complimenti a tutti: ognuno di loro, per il coraggio e la presenza lì, portano emozioni e sentimenti alla portata di tutti. Alcuni li vorrei non dico criticare ma sgridare, voglio spronarli a cercare l’amore davvero. Mi arrabbio quando i protagonisti di Uomini e Donne si attaccano o si feriscono. Mi trovo benissimo sia con Tina che con Gianni. Vado d’accordo con entrambi e non ho difficoltà. Sono due persone straordinarie, due grandi professionisti. Ammiravo molto Gianni come ballerino”.

Poi prosegue e aggiunge: “C’è un legame molto bello, con loro e con le altre persone con cui lavoriamo. C’è una grande apertura di cuore. Ho tante coppie preferite. Mi piacciono quelli che sono andati via e felici. Ogni momento le cose cambiano, loro devono scegliersi e io non vorrei influenzare nessuno. Qualche ‘sparatina’ la faccio, ma vorrei che fosse una voce che arriva così, che uno può ascoltare o non ascoltare. Vinca l’amore, sempre”. Dopo aver parlato del suo rapporto con il programma e i suoi protagonisti, Tinì ha ripercorso la sua carriera.

La showgirl ha poi parlato del suo passato professionale, ricordando che parte della sua fortuna è stata merito di Alberto Tarallo. Poi, ha rivelato di non essere il tipo di persona che ama tornare sui suoi passi o rivangare il passato: “Non riguardo più le cose vecchie. In verità faccio fatica a tornare così indietro. Provo tenerezza quando salta fuori qualcosa. Penso sia stato bello e che sia andato come doveva andare. Però vivo nel presente adesso”.