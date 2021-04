Tina Cipollari su Gemma Galgani: “Ho creato un mostro”

Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non c'è proprio speranza: le due donne hanno parlato l'una dell'altra in modo piuttosto colorito

Va avanti ormai da tantissimi anni il teatrino tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, Uomini e Donne è sicuramente un programma molto più colorato da quando le due donne si sono incrociate. Ma quanto c’è di vero dietro alle loro liti?

Beh, stando ai racconti delle dirette interessate proprio tutto. Tina Cipollari, con i suoi modi a volte un po’ troppo colorati, non riesce proprio a sopportare tutti gli intrecci amorosi della dama del Trono Over.

Recentemente, la storica opinionista di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista ripercorrendo brevemente il percorso della collega nel programma spiegando che, tutta la sua fama e gloria, è data dalla relazione fallita con Giorgio Manetti.

Purtroppo la verità è che io ho creato un mostro. Il suo cambiamento fisico? Deve a Giorgio Manetti la sua trasformazione perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda. È priva di dignità. Se l’avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse prima fra tutte quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius.

Al contrario, Gemma Galgani ha un carattere più debole e i suoi lunghi pianti sono noti ai telespettatori. Ma quindi, anche da parte sua è tutta verità? Sembrerebbe proprio di sì, la dama del Trono Over spiega:

Mi arrabbio tantissimo quando mi fermano per la strada o mi scrivono dicendo che Uomini e Donne è un programma tutto studiato a tavolino. A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male.

Parlando di Tina Cipollari ha anche sottolineato gli insulti che le hanno fatto più male in questi anni: “Lei in passato ha più volte portato in trasmissione la mummia dicendo che sono io. Non avete idea di quanto mi faccia soffrire questo siparietto, dice che sono brutta, che ho il nasone. Non so perché Tina Cipollari faccia così. Le mie amiche dicono che è invidiosa”.