UeD: Giorgio Manetti fa un annuncio incredibile. Fan euforici

Manager e presentatore tv, Giorgio Manetti è in realtà diventato un volto noto della tv italiana per aver fatto parte del salotto di UeD, condotto da Maria De Filippi. Grazie al dating show, quest’uomo ha incontrato Gemma Galgani, con la quale iniziò una relazione, che purtroppo però non è andata in porto. Spesso, l’uomo è tornato a parlare della sua ex compagna, spesso criticandola.

Ora, però, è arrivato il suo grande momento di gloria. Recentemente, infatti, si parla di una bellissima novità. Un annuncio che mette l’ex cavaliere al centro dei riflettori, insieme con Sossio Aruta, altro ex partecipante di UeD. Ma di cosa stiamo parlando? Viene rivelato che i due ex cavalieri Giorgio Manetti e Sossio Aruta prenderanno parte al cast di un film tutto italiano.

Il titolo è “Uno strano weekend al mare” di Marco Frosini e Alessandro Ingrà, che uscirà a dicembre 2021. Le riprese del film sono iniziate circa un mese fa, il 23 marzo e il termine è previsto per gli ultimi giorni di aprile. Tra le ambientazioni delle riprese del film, possiamo prima apprezzare i luoghi affascinanti della Toscana, tra cui Firenze, Bagno Ripoli, Scandicci e Livorno.

Sarà una commedia interessante e divertente che, oltre a Giorgio Manetti e Sossio Aruta, vedrà prendere parte al cast il comico Alessandro Paci nonché Graziano Salvadori, Benedetta Rossi, Raissa Moretti e Massimo Di Stefano. Dopo che Giorgio Manetti ha partecipato a UeD e ha instaurato uno stretto rapporto con Galgani, ha trovato la felicità insieme a Caterina: i due erano già fidanzati.

Ma nel 2009 Giorgio e Caterina si sono lasciati, smettendo di vedersi. Dopo l’ultima edizione di UeD a cui ha partecipato, l’amore tra i due piccioncini è nuovamente divampato. Ad oggi, la coppia vive insieme a Firenze, e Giorgio Manetti ha più volte ribadito che intendono sposarsi anche loro.