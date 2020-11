Tina Cipollari è finalmente tornata a Uomini e Donne. Dopo l’isolamento fiduciario, l’opinionista ha ripreso il suo amato posto in studio al fianco di Gianni Sperti. Tina era in isolamento perché esposta al contatto con un positivo Covid. Dal 12 di novembre, l’opinionista non era presente in studio ma con un collegamento da casa.

In quell’occasione la Cipollari spiegò: “Ciao Maria, mi vedete? Circa una settimana fa sono stata a contatto con una persona che poi è stata riscontrata positiva al coronavirus. Per rispetto delle altre persone, mi sono auto-isolata. Non ho dolori, non raffreddori, non ho mal di gola: non ho nessun sintomo. Attendo l’esito del tampone e nel frattempo non esco” Anche se da casa, Tina è riuscita nello stesso modo a mostrare il meglio di sé.

Non sono mancati dibattiti le litigate con Gemma Galgani e le sue taglienti opinioni sulle vicende amorose che si intersecano a Uomini e Donne. La Cipollari, in fin dei conti, è ormai un personaggio di punta del programma di Maria De Filippi, ed è sia amata sia criticata dal pubblico.

Tina Cipollari è tornata single

Oggi arriva un’altra comunicazione data dalla stessa opinionista tramite social. Tina confessa con un post su Instagram di essere tornata single dopo aver concluso la storia con Vincenzo Ferrara.

Molti i tira e molla nella coppia. I due in passato sono stati più volte al centro delle cronache rosa. Ma la notizia di una crisi di coppia non erano mai stati confermate dai diretti interessati. Anzi, nel giorno del suo compleanno, il 14 di novembre, Tina Cipollari ha anche ricevuto una splendida dedica dal suo compagno Vincenzo, sempre tramite social.

Oggi però arriva l’annuncio ufficiale, la Vamp è tornata libera e si dice serena e felice. Forse una decisione già covata da diverso tempo? A quanto pare le divergenze del passato erano diventate incolmabili. Tanti i fan che vorrebbero vedere l’opinionista sul trono.