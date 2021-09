Le vere motivazioni che ha condotto l’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, a tornare single, è raccontate da un suo caro amico. La Cipollari ha un ruolo ormai stabile all’interno del programma, al fianco del suo collega e amico Gianni Sperti. La donna è ormai nota per la sua lingua tagliente e un carattere abbastanza forte.

In breve l’opinionista è riuscita a conquistare i telespettatori: una fortuna lavorativa che purtroppo non ha avuto seguito nell’ambito amoroso. La storia che Tina, in passato, si è lasciata alle spalle, con il suo ex marito Kiko Nalli (conosciuto negli studi di Uomini e Donne e dal quale ha avuto tre splendidi figli) ha segnato una profonda delusione. Di seguito alla separazione, la Cipollari ha ritrovato l’amore con l’imprenditore e ristoratore Vincenzo Ferrara.

L’opinionista per amore aveva deciso di intraprendere una convivenza. Ma da lì a poco la notizia della fine della relazione, ha scossa il pubblico come un tuono. Tina Cipollari, continua a vivere a Roma, ma non è più al fianco di Ferrara. Come ben ricorderanno tutti, quest’ultimo aveva addirittura chiesto la mano dell’opinionista, ricevendo come risposta un si. Ma qualcosa pare non sia andato per il verso giusto e ,a spiegarcelo, è un caro amico dell’opinionista.

Quest’uomo, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo TV, dichiara: “Ci sono state delle bugie che a Tina hanno fatto molto male”. I fans, da queste poche parole, avevano azzardato l’ipotesi di un tradimento da parte dell’uomo. Tale notizia, però, viene smentita dallo stesso amico della Cipollari che a tal proposito aggiunge: “Sono motivi riservati e personali”.

I motivi pare siano dovuti al lavoro e alla visione delle prospettive future insieme. Discussioni che hanno portato la coppia a mettere la parola fine alla storia. Ciò che il gossip ha scoperto è che invece, Vincenzo, appena terminata la relazione con l’opinionista, si sia già lanciato in una nuova conoscenza. Infatti pare abbia intrapreso, sin da subito, una frequentazione con un’altra donna.