Gemma Galgani attacca Tina. Secondo la dama non ci sono pretendenti per colpa dell'opinionista

Sono già state registrate le nuove puntate di UeD. La loro messa in onda è prevista per il 13 settembre. Appuntamento pomeridiano con la conduzione di Maria De Filippi, sempre su Canale 5. Non potevano mancare nel parterre volti storici del dating show. Dalle prime anticipazioni viene a galla un nuovo scontro tra due storiche nemiche.

Come ormai i lettori avranno già capito, stiamo parlando della dama Torinese Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari. Al centro studio ancora lei, la chiacchieratissima e indiscussa protagonista Gemma. Una sgradevole notizia però l’attende. Nessun cavaliere si è presentato per lei a corteggiarla. Infatti pare che, nonostante i suoi ritocchini e un aspetto estetico decisamente migliorato, non si sia fatto avanti nessuno per conoscerla.

La dama ha da poco sfoggiato il suo nuovo décolleté e appare decisamente più giovane e solare. Ma qualcosa pare che non sia andato per il verso giusto. La padrona di casa, Maria De Filippi annuncia che per lei non ci sono cavalieri. La situazione innervosisce e stizzisce la dama al punto da mandarla su tutte le furie, scaricando su di Tina tutte le colpe.

Secondo la Galgani, gli uomini non si presentano nello studio per paura della lingua tagliente dell’opinionista. Ovviamente tali supposizioni accendono uno scontro infuocato e la Cipollari replica energicamente alle accuse ricevute. L’idea dell’opinionista è totalmente opposta a quella della Dama.

Infatti secondo la vamp, ormai i cavalieri di UeD, si sono ben resi conto che la donna non ha nessun interesse a cercare il vero amore, ma sarebbe solo troppo concentrata su se stessa. Si sussegue così un botta e risposta senza precedenti. Le accuse di Gemma sono sempre più mirate e le risposte di Tina più pungenti. Non ci resta che attendere la messa in onda del programma. Di certo le anticipazioni ci fanno già sapere che sarà una stagione piena di colpi di scena. I fans sono in trepidante attesa.