Tina Cipollari, nel corso della sua permanenza nel programma di Maria De Filippi in onda su canale cinque UeD, ha litigato praticamente con tutti i protagonisti del dating show.

Gli scontri sono stati molteplici e accessi con tronisti, troniste, corteggiatori, corteggiatrici e pubblico, dame e cavalieri del parterre degli Over. Nessuno può scappare dalle critiche di Tina Cipollari.

Una delle sue acerrime nemica è senza ombra di dubbio la dama Gemma Galgani, con la quale non mancano i confronti: spesso e volentieri volano parole grosse. Ma non solo, fra le sue vittime più celebri c’è Rossella Intellicato, approdata a UeD dopo aver partecipato al Grande Fratello.

Dalla trasmissione la Intellicato non uscì in compagnia di nessuno, ma si fidanzò poco dopo con Jeremias Rodriguez. L’ex gieffina ha avuto, in quei periodi, diversi scontri anche accesi con Tina Cipollari.

Dall’ultimo episodio sono trascorsi ben 4 anni, ma la ragazza ancora non perdona e non dimentica gli affronti dell’opinionista. Su Instagram ha pubblicato una storia contro la Cipollari. “Non ha rispetto né per i giovani né per le persone di una certa età!” ha scritto.

“Passano gli anni ma ti meriteresti sempre un sacco di cal*i in c**o!! #tinacipollari”. Qualche anno fa, invece, le due se ne dicevano di tutti i colori: “5000€ al mese fa sempre un grandissimo show. #maleducataecafona”.

“Ma io non capisco e mi domando, un programma così seguito, soprattutto dai ragazzi giovani come UeD, dovrebbe essere un programma dove all’interno ci sono delle persone che sono principalmente educate. Generose, di sentimento ovviamente. Non cafone e maleducate”.

“Sempre e esclusivamente dalla stessa persona. Che io non capisco, mi domando e chiedo ma quando gli scadrà il contratto a questa signora e se ne andrà finalmente in pensione?”.