“Tina e le sue voglie”. Federico Fashion Style allibito, Tina Cipollari lo ha fatto nel suo salone

Federico Fashion Style è una vera star. Sono tante le vip che affidano i loro capelli alla sua bravura recandosi nel suo salone Tra le tante una delle più affezionate è Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne racconta molto spesso su Instagram le sue ore trascorse nel salone di Federico.

Fonte: Instagram

L’ultima volta che c’è stata è stato lo scorso 8 Marzo, Festa delle donne. In quell’occasione Tina ha ricevuta un gradito regalo: un uovo di pasqua personalizzato dal famoso parrucchiere.

Che Federico Fashion Style sia un vulcano di idee questo lo abbiamo imparato a conoscere e tra le nuove produzioni ci sono delle speciali uova di Pasqua. “Fashion Easter” questo il nome dello speciale uovo di cioccolato che si trova in vendita in tre formati: S, M, L. Le prime due taglie sono già esaurite, mentre restano a disposizione solo 17 pezzi della L: 3,5 Kg di finissimo cioccolato al latte a 129,90€.

Fonte: Instagram

L’opinionista entrata nel salone per aggiustare il suo look si è ritrovata con quest’uovo in mano e non ha potuto fare a meno di assaggiarlo.

“Tina ha le sue voglie” – dice ridendo Federico mentre sotto i suoi occhi, Tina fa un gesto inaspettato: scarta l’uovo e ne assaggia un pezzo. Vedendo la sua espressione immaginiamo sia rimasta molto soddisfatta. Poi Tina ha espresso la sua intenzione di condividere l’uovo con gli altri clienti presenti nel salone.

Fonte: Mediaset

Quella tra Federico e Tina Cipollari è un’amicizia che va avanti da diverso tempo. I due sono molto affiatati e molto spesso affidano ai social e in particolare ad Instagram i resoconti delle loro gaffe. Intanto si alimenta il gossip sull’opinionista di Uomini e Donne. Tina è stata infatti beccata in compagnia di Vincenzo Ferrara, con cui lei stessa aveva annunciato la rottura a fine novembre. L’imprenditore dopo un pranzo in centro a Roma l’ha accompagnata nel salone di Federico. Che sia un ritorno di fiamma?