Tina Knowles e Richard Lawson hanno divorziato

Nel corso delle ultime ore in tutti i tabloid americani si sta parlando molto della separazione tra Tina Knowles e Richard Lawson. A rendere pubblica la notizia è stato il giornale di gossip più importante d’America, ‘TMZ’, che ha rivelato che la mamma di Beyoncé e l’attore hanno deciso di separarsi per differenze inconciliabili. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Come già anticipato, in queste ore il giornale di gossip americano ‘TMZ’ ha rivelato che Tina Knowles, mamma di Beyoncé, ha deciso di chiedere il divorzio dal marito Richard Lawson. Per la mamma della star si tratta del secondo matrimonio, dopo quello con il padre di Beyoncé Matthew Knowles.

Oltre a rendere pubblica la notizia della separazione tra Tina Knowles e Richard Lawson, ‘TMZ’ ha svelato che i motivi per cui l’amore tra la coppia è naufragato. Stando alle indiscrezioni, pare che la mamma di Beyoncé abbia chiesto il divorzio dal suo secondo marito per via di differenze inconciliabili.

Ma non è finita qui. Il giornale di gossip ‘TMZ’ ha poi rivelato che la coppia non è rimasta per niente in buoni rapporti; per questo motivo la procedura di divorzio non sarà per niente amichevole. Pare che la mamma della diva abbia richiesto al tribunale di ripristinare il cognome precedente.

Per chi non lo conoscesse, Richard Lawson è un attore americano che nel corso degli anni ha lavorato in pellicole di grande successo. Tra le tante produzioni a cui ha preso parte, possiamo senza ombra di dubbio ricordare film come Poltergeist- Demoniache presenze, film del 1982 e la serie tv V- Visitors, del 1983. Richard Lawson ha una figlia, Bianca, anche lei attrice. Nel 2015 è convolato a nozze con Tina Knwoles, madre di Beyoncé. Oggi il matrimonio tra i due è naufragato a causa di differenze inconciliabili.