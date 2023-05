Tina Turner, dagli abusi del marito alla perdita dei suoi due figli: “Sentivo il dolore nella gola mentre cantavo”

Per anni, è stata vittima del marito. Uno dei suoi due figli si è tolto la vita e l'altro è morto di cancro: la sofferenza di Tina Turner

Tina Turner è morta, l’icona della musica mondiale aveva 83 anni. Oggi, le sue canzoni sono un’eredità preziosa e tutti ricordano la sofferenza che l’ha sempre accompagnata e grazie alla quale ha imparato a lottare con le unghie, proprio come una leonessa.

Da bambina soffrì per colpa dei suoi genitori, erano entrambi alcolizzati. La madre morì in modo misterioso, lo zio abusò di lei e di sua sorella. E proprio quando credeva di aver trovato un uomo che l’amasse, si ritrovò in un altro indimenticabile incubo.

L’amore con Ike Turner non fu sano. Anni di abusi, finché non riuscì a liberarsi e mettere fine al matrimonio. Il suo primogenito si tolse la vita ne 2018. Craig Raymond Turner aveva 59 anni. Nel 2022, la star perse anche l’altro figlio. Ronnie morì a 62 anni, dopo una battaglia contro il cancro.

La carriera di Tina Turner

Tina Turner si avvicinò al mondo della musica a soli 10 anni, grazie al coro della chiesa. Nel 1956, quando aveva solo 17 anni, incontrò il suo primo marito. Fu proprio Ike Turner a portarla al debutto, grazie al brano Boxtop.

Ma quell’uomo non si rivelò colui che aveva immaginato. Turner aveva il vizio della cocaina e si ritrovò presto in una storia d’amore fatta di abusi fisici e verbali.

Nel 1976, riuscì a liberarsi e a mettere fine al matrimonio. Decise di tenere il cognome Turner, grazie al quale si era ormai fatta strada nel mondo dello spettacolo.

Ha sempre raccontato che, mentre cantava, a causa dei colpi al naso del marito, sentiva il dolore nella gola.

Grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, riuscì ad andare avanti da sola, diventando famosa in tutto il mondo. Anche in Italia.

La serenità tornò nella sua vita grazie al secondo marito, Erwin Bach. Fu proprio lui, dopo l’ictus, il tumore, l’insufficienza renale e la dialisi, a donarle un rene.

Insieme a lui, si trasferì a Zurigo. Ed è proprio in quell’abitazione che ha trascorso i suoi ultimi anni di vita. Anni non facili per la star, problemi di salute e la perdita di due figli.