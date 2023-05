Tina Turner, la decisione choc prima di morire: spunta una cifra da capogiro

Sul web emergono alcune indiscrezioni in merito all'eredità di Tina Turner

Tina Turner è venuta a mancare il giorno 24 maggio 2023. Dopo neanche 24 ore dalla sua triste scomparsa, sul web già sono emerse numerose indiscrezioni in merito al destino della sua eredità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il giorno 24 maggio 2023, il mondo della musica ha subito un grave lutto. Tina Turner è morta all’età di 83 anni. Il triste annuncio è stato diffuso sul profilo ufficiale di Instagram della leggenda musicale. Queste sono le parole riportate nella nota:

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Tina Turner. Con la sua musica e la sua sconfinata passione per la vita, ha incantato milioni di fan in tutto il mondo e ispirato le star di domani. Oggi salutiamo una cara amica che ci lascia il suo lavoro più grande: la sua musica. Tutta la nostra sincera compassione va alla sua famiglia. Tina, ci mancherai tantissimo.

Tuttavia, adesso in molti si chiedono quale sarà il destino del suo patrimonio. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, circa due anni fa, la cantante avrebbe preso una decisione shock. Nel dettaglio, avrebbe deciso di vendere l’intero catalogo musicale e cedere i diritti delle sue canzoni alla casa discografica di BMG.

A rivelare ulteriori dettagli ci ha pensato la BBC secondo la quale il valore dell’affare ammonterebbe a circa 50 milioni di dollari. Per quanto riguarda il suo patrimonio, si stima che si aggirerebbe intorno ai 250 milioni di dollari.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, la donna avrebbe espresso le sue ultime volontà in un testamento. Quest’ultimo prevede che l’eredità sarà destinata a suo marito Erwin Bach, ai figli e alla sua famiglia. In ogni modo, non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia. Dunque, è importante sottolineare che si tratta solo di indiscrezioni.