Commuove tutti Tiziano Ferro con Maria De Filippi, in una dolce dedica che il cantante ha deciso di farle in occasione del suo rientro in tv dopo l’addio al marito. Il decesso di Maurizio Costanzo ha commosso molte persone che lo hanno seguito per anni. La sua scomparsa improvvisa ha sconvolto tutti quanti, soprattutto la sua famiglia e chi lo conosceva bene.

Maria De Filippi, a distanza di qualche giorno dalla scomparsa del marito Maurizio Costanzo, è tornata in tv con il suo programma. Perché così le hanno insegnato ad affrontare la vita, come ha raccontato lei stessa annunciando il ritorno di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5.

Dal 24 febbraio il programma, infatti, non andava in onda. In quel giorno è scomparso il marito della conduttrice, che sabato 4 marzo è tornata al lavoro per registrare la nuova puntata di Amici. Mentre in serata è andata in scena la puntata di C’è posta per te, che era stata registrata prima del grave lutto.

Superospite di questa serata il cantante Tiziano Ferro, in una serata ovviamente registrata prima che la grave perdita sconvolgesse la vita, privata e professionale, della conduttrice.

A poche ore dalla messa in onda della registrazione, l’interprete di brani di grande successo ha voluto dedicare un commovente post sui social a Maria De Filippi.

Tiziano Ferro a Maria De Filippi, parole davvero dolcissime

Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte.

Moltissimi i commenti e i like a un post condiviso con una tenera foto del cantante insieme alla conduttrice, proprio in occasione della registrazione della puntata di C’è posta per te.