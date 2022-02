Tiziano Ferro diventa papà: l’annuncio sui social

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Tiziano Ferro che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Il celebre cantante è finalmente diventato papà. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso una foto sul suo profilo Instagram. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Tiziano Ferro e Victor Allen sono diventati genitori di due bellissimi bambini. L’annuncio è arrivato dallo stesso cantante nella mattina del 28 febbraio 2022 attraverso uno scatto condiviso sul suo account social. Immensa è la felicità dell’artista e di Victor che vedono il loro sogno ormai realizzato.

Tiziano Ferro e Victor Allen hanno presentato i loro figli a tutto il mondo. I bambini si chiamano Margherita e Andres ed hanno 9 e 4 mesi. In questo modo il cantante ha iniziato a raccontare il suo bellissimo percorso per diventare genitore:

Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo.

La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo.

Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi.

Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata.

Ma anche la nostra.

Attualmente non siamo a conoscenza delle dinamiche del percorso genitoriale. Per tanto l’artista non ha specificato se insieme a Victor ha ricorso all’adozione, alla procreazione assistita o alla maternità surrogata. Tuttavia una cosa è certa:

L’esperienza da genitori è il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri.

Inoltre, il neo genitore, con queste parole ha chiesto ai fan di rispettare la privacy dei suoi figli:

Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Infine, per quanto riguarda le origini dei bambini, il cantante ha chiarito che solo loro potranno scoprirle e decidere se condividere la loro vita con il resto del mondo: