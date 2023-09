Tiziano Ferro, dramma del divorzio: emergono le cause della separazione da Victor

Qualche giorno fa, Tiziano Ferro ha annunciato sui social la separazione con Victor Allen. Nonostante abbia voluto condividere un momento così delicato con tutti i suoi fan, il celebre cantante non ha fatto nessun riferimento alle cause che hanno condotto al divorzio. In ogni modo, nel corso delle ultime ore, sono spuntati inediti retroscena in merito alla questione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono lasciati. Dopo un bellissimo matrimonio e l’adozione di due figli, la coppia ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. Lo stesso cantante di Latina lo ha annunciato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ma non è apparso nessun accenno ai possibili motivi che hanno portato i due a divorziare.

In ogni modo, al posto di Tiziano, il settimanale “Oggi” ha raccolto la testimonianza di due uomini molto vicini all’ormai ex coppia e, dalle loro dichiarazioni, possiamo ipotizzare quali siano state le cause che hanno condotto alla decisione estrema.

Pertanto, stando a quanto si apprende dalle fonti, i motivi della separazione sarebbero da ricercare nell’incompatibilità di idee e prospettive di vita e delle relazioni. Non è tutto. Sempre secondo il settimanale “Oggi”, la crisi sentimentale di Tiziano Ferro e Victor Allen non è nata all’improvviso ma andava avanti già da alcuni mesi.

Tiziano Ferro: l’annuncio della separazione con Victor Allen

Dopo l’atteso matrimonio e l’adozione di due bellissimi bambini, mai nessuno poteva immaginare che Tiziano Ferro e Victor Allen, un giorno, potessero separarsi. Eppure è stato proprio così. A diffondere l’annuncio del divorzio sui social è stato lo stesso cantante di Latina il quale ha voluto affidare il proprio dolore a tutti i suoi fan. Queste sono state le sue parole: