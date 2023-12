Tiziano Ferro, il cantante rivela un retroscena choc nel suo messaggio di Natale: cosa è successo

In questi giorni il nome di Tiziano Ferro è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Il cantante si è reso protagonista di una rivelazione che ha spiazzato tutti i suoi fan. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono state le sue parole.

In occasione delle festività natalizie, Tiziano Ferro ha voluto condividere un messaggio di auguri rivolto a tutti i suoi fan. Il cantante, però, si è reso protagonista di una rivelazione che ha fatto preoccupare non poco i suoi followers. Nel dettaglio, Tiziano Ferro ha rivelato ai fan di avere grosse difficoltà a cantare.

Queste sono state le parole con cui il cantante ha svelato ai fan di vivere un momento un po’ particolare:

Ultimamente non riesco veramente a cantare, a scrivere, non riesco a fare musica. Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa e ho pensato che tutto si fosse sbloccato ma finita quella performance la voce è andata via per un po’.