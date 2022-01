Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Tomaso Trussardi il quale ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Il 24 gennaio 2022, in occasione del compleanno Michelle Hunziker, il celebre imprenditore le ha fatto gli auguri. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A seguito dei numerosi gossip circa il divorzio con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi finisce di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere il noto imprenditore protagonista di un gossip sono state le parole rivolte alla sua ex moglie in occasione del suo compleanno.

Malgrado siano passati alcuni giorni dalla diffusione del comunicato stampa in cui Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi annunciavano la loro separazione, la vicenda continua a far rumore sul web. I rumors non si fermano neanche nel giorno del compleanno della conduttrice svizzera.

A far rompere il silenzio dell’imprenditore è stato proprio l’evento speciale in cui l’ex moglie di Eros Ramazzotti per la prima volta ha spento 45 candeline senza suo marito. Per augurare buon compleanno alla sua ex moglie, lo stesso imprenditore ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui ha scritto:

Auguri ad una donna fantastica.

La separazione di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker

Dopo aver trascorso alcuni mesi di crisi e le feste natalizie distanti l’uno dall’altro, Michelle Hunziker e Trussardi hanno maturato la decisione di separarsi. A darne l’annuncio sono stati loro stessi attraverso una nota stampa in cui entrambi hanno deciso di mantenere il massimo riserbo per il rispetto della loro privacy e della famiglia.

Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la decisione della coppia di separarsi è emersa a causa di alcune incompatibilità. Si tratta di alcuni cambiamenti nelle passioni e nello stili di vita che hanno portato la coppia a vivere una distanza incolmabile.