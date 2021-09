Tommaso Eletti è il primo concorrente eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP. Il suo percorso è durato appena una settimana, ma in questi 7 giorni il ragazzo si è aperto e ha confessato alcune cose del suo passato.

Ieri sera abbiamo visto anche il confronto con la sua ex fidanzata, Valentina Augusti. Ma anche questo non è bastato per salvarlo. Durante una confessione notturna in questa settimana, il giovane ha raccontato un passato difficile.

Nessuno se lo aspettava, vista anche la giovane età del ragazzo, 19 anni, ma Tommaso ha avuto già problemi con la droga. Di colpo, parlando con un coinquilino se ne è uscito con: “Perché secondo te sono mezzo matto? Ho avuto problemi anche io con la droga”. Poi ha raccontato la natura del problema.

No, non si tratta della polvere, altrimenti non stavo qui. Parlo di canne, ma tante, proprio tantissime. Sono stato tanto sotto, non avevo più una vita. Non facevo più niente, poi ho rallentato. Adesso rispetto a quando avevo 15 anni posso dire che ho smesso. Mi svegliavo la mattina alle 6 e mi facevo diverse bombe subito. Sono stato chiuso in comunità e fumavo pure lì.

La dipendenza l’ha allontanato anche dalla scuola.

Io gli anni in cui sono stato bocciato a scuola era per quello. Sono stato in una comunità a Roma, è sull’Appia. Stavo lì, non dico bugie, è tutto verissimo. Era un centro grande, ma non mi è servito a niente. Io non dormivo lì, andavo 3 volte a settimana e mi aiutavano, ma non è servito sul serio. Se tu non hai la testa e non vuoi uscirne, non migliori. Anzi, esci e fai peggio, almeno così a me è successo.

o calcola che riuscivo a fare quelle cose anche appena uscito dal centro. Diciamo che se davvero vuoi smettere e ci metti tutto te stesso e in più entri in questi posti, allora puoi uscirne.

