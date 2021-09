Venerdì 24 settembre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Una puntata molto particolare quella condotta da Alfonso Signorini in cui si è potuto assistere al confronto tra due ex protagonisti di Temptation Island. Tommaso Eletti, infatti, si è confrontato con la sua ex fidanzata, Valentina Nulli Augusti.

Tommaso Eletti è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del GF Vip. La sua partecipazione al reality, infatti, è stata fortemente criticata dai molti utenti del web soprattutto per il comportamento che ha mostrato nell’ultima edizione di Temptation Island. Nella sesta puntata del Grade Fratello Vip, Tommaso Eletti ha avuto un confronto con l’ex Valentina Nulli Augusti.

Parlando della sua ex, il concorrente del GF Vip ha dichiarato:

Non ho più quell’amore che c’era prima. Ho capito che devo fare le esperienze mie.

Quando il padrone di casa Alfonso Signorini lo invita a recarsi in giardino, Tommaso Eletti si trova davanti la sua ex Valentina.

L’ex protagonista di Temptation Island ha rivolto alcune parole al suo ex fidanzato. Valentina Nulli Augusti, dunque, ha dichiarato:

Ho apprezzato il tuo discorso commovente, ma ti devi vergognare per come ti sei comportato. Dopo il programma sono stata male e ho subìto tanti attacchi. Nessuno ha capito il sentimento puro che ci univa, ma nonostante tutto mi sono rialzata.

Dopo tali parole, l’ex fidanzata di Tommaso Eletti ha aggiunto:

Oggi sono tornata a vestirmi come voglio, senza le tue regole da talebano. Quello che nessuno sa che mi hai insultato, minacciato, quando ho ripreso in mano la mia vita. Mi hai tacciata di prostituta e mi sto limitando.

GF Vip, lo scontro tra Valentina Nulli Augusti e Sonia Bruganelli

Oltre al confronto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, durante la quarta puntata del GF Vip si è assistito allo scontro tra la donna e una delle opinioniste del reality, Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha fortemente criticato Valentina, rivolgendole queste parole:

Perché se lo amavi in modo così puro lo hai portato in un programma che ha messo in evidenza i suoi lati più deboli? Io gli scivoloni me li aspetto più da uno giovane che da una donna matura.

