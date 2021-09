Tommaso Eletti è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane è diventato famoso dopo la sua partecipazione al reality Temptation Island insieme alla ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, di diversi anni più grande di lui. La loro storia fece parlare molto, Tommaso era gelosissimo e alla fine i due decisero di uscire da soli dal programma anche perché Tommaso ebbe un flirt con una delle tentatrici. Ora si appresta a vivere questa nuova avventura nella casa più famosa d’Italia.

Ma i fan del reality sono rimasti senza parole quando il giovane si è aperto con gli altri coinquilini confessando dettagli personali sulla sua storia d’amore con Valentina. Tommaso, dopo aver ammesso di aver sofferto molto per la fine della sua storia d’amore, consapevole che i problemi di coppia sono stati causati dalla sua immotivata ed eccessiva gelosia, si è lasciato andare a confessioni fin troppo private.

Tommaso ha confessato che durante i momenti di intimità non usava alcuna precauzione e anche se capitava un figlio, non succedeva nulla. Parole che hanno scatenato l’ira del web.

Poi quando ai motivi della rottura con la sua ex fidanzata Valentina ha detto:

“Avevamo molti problemi su gelosie mie pesanti. Temptation Island mi ha aiutato a capire tante cose. Però le avrei capite anche senza il programma e non ci saremmo rovinati. Come mai ero geloso? Esempio, mi diceva che tornava alle 23 e poi rientrava alle 2 di notte. Lei mi spiegava che mi raccontava le balle sugli orari per non avere rotture, ma facendo così mi arrabbiavo ancora di più. Ammetto di essere stato troppo geloso, però anche lei ha sbagliato alcune cose. C’erano errori da tutte e due le parti comunque…”.

Staremo a vedere se Valentina vorrà replicare sulle parole del suo ex fidanzato. Date le dinamiche del programma, noi pensiamo proprio di sì.

