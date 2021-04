Tommaso Stanzani potrebbe tornare ad Amici in un ruolo inedito

Solare, educato, gentile e soprattutto bravissimo. Tommaso Stanzani è il ballerino eliminato più discusso della corrente edizione di Amici di Maria De Filippi. Il pupillo della maestra Alessandra Celentano aveva stregato tutto il pubblico, ma il suo futuro non sembra finir qui.

Durante la sua ospitata a Verissimo, da Silvia Toffanin, il giovane ballerino neo-classico ha ricevuto una sorpresa che potrebbe cambiargli la vita. Il giovane ha infatti vinto una borsa di studio per studiare con il coreografo Michele Merola.

Ora, secondo Biccy.it Tommaso Stanzani avrebbe un posto anche nel programma di Maria De Filippi. Sembra infatti che Queen Mary avrebbe riservato un ruolo speciale per il ragazzo, ovviamente non tornerà a fare l’alluno. Potrebbe essere tra i nuovi professionisti? Chi lo sa.

Il ragazzo però, nel frattempo, si sta facendo strada anche nel mondo della televisione e a TV Sorrisi e Canzoni ha rilasciato alcune dichiarazioni facendo qualche pronostico su chi potrebbe alzare la coppa quest’anno:

Quest’anno è una bella scommessa, perché è tutto talmente inaspettato. Secondo me Giulia, lo spero per lei. Nel canto direi Sangiovanni, è bravo e ci sono tante ragazzine che stravedono per lui. Mi sarebbe piaciuto anche Enula, ha una voce che mi incanta.

Il ragazzo ha anche delle bellissime parole da riservare alla sua insegnante che in questi mesi lo ha protetto e soprattutto gli ha regalato degli insegnamenti preziosi:

Sono stato la sua scommessa. Lei ha sempre capito che a me mancava lo studio e ha sempre preteso tanto. Le lezioni private da 45 minuti l’ha raddoppiate a 90 minuti. La mattina facevo lezione di classico da solo, ho dovuto ricominciare dai fondamentali che si fanno da bambini, da come si sta alla sbarra. La prima volta che si è presentata a lezione aveva una maglia con scritto: “No cervello no danza”, è stata la prima frase che mi ha detto. E poi: “Il banco come te l’ho dato te lo posso togliere”. Ma io non sono uno che si abbatte, anzi, non mi pesava allenarmi, avrei potuto fare otto ore di seguito. Quando facevo pattinaggio ero in pista dalle tre del pomeriggio alle nove di sera in silenzio.