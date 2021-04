L’avete riconosciuta? Oggi è una delle ballerine di Amici di Maria De Filippi 2021

Sin da piccola ha sempre avuto la passione per la danza che l’ha portata ad occupare il banco di una delle scuole più famose d’Italia. Stiamo parlando di Giulia Stabile, una delle ballerine della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi che, con il suo grande talento, è riuscita ad aggiudicarsi la maglia del serale. Oggi Giulia combatte per la vittoria, ma avete visto come era da bambina? Ecco una foto che svela come era Giulia prima del successo.

Per chi non la conoscesse, Giulia Stabile è una delle ballerine della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Fortemente voluta dalla maestra Veronica Peparini, la ballerina ha fatto il suo ingresso nella scuola già dalla prima puntata del talent-show. Dopo numerose esibizioni e sfide Giulia, grazie al suo notevole talento e all’impegno che ogni giorno impiega per perfezionarsi, si è aggiudicata la maglia del serale.

Dopo essersi portata a casa la maglia del serale, Giulia Stabile si sta impegnando al massimo per aggiudicarsi la vittoria. Nel tempo libero la ballerina ama condividere con i suoi followers momenti della sua vita. Come gli scatti che la ritraggono da bambina di cui ha conservato molte caratteristiche.

Giulia Stabile, infatti, ha conservato quello sguardo e quel sorriso che oggi la contraddistinguono e che piacciono moltissimo a tutti coloro che la sostengono. Come dimostrano gli scatti pubblicati sulla sua pagina Instagram, la danza è una passione che fa parte della sua vita sin da quando era bambina. Infatti sono molti i post condivisi dalla Giulia la quale si mostra una baby ballerina.

Giulia Stabile: chi è la ballerina di Amici di Maria De Filippi 2021

Classe 2002, Giulia Stabile nasce a Roma, anche se ha origini catalane. Infatti, come da lei stessa dichiarato, sua mamma è spagnola. Sin da piccola Giulia capisce che la danza è una passione di cui non può fare a meno tanto che nel 2014 partecipa a Ti lascio una canzone.

Fa inoltre parte della Nough Megacrew, la famosa crew di ballerini fondata da Alessandro Steri e Filippo Rinaldi. Fino ad approdare nella scuola più famosa d’Italia, Amici di Maria De Filippi, in cui sta combattendo con tutte le sue forze per aggiudicarsi la maglia della vittoria.