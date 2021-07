Ieri sera è andato di scena la seconda puntata di Temptation Island e come di consueto non sono mancati i colpi di scena. La coppia più chiacchierata di questa edizione, quella formata da Tommaso e Valentina, rischia già di scoppiare. Se nella prima puntata Tommaso era andato su tutte le furie offuscato da una forte gelosia, in poco tempo si sono capovolte le carte. Tommaso ha iniziato a flirtare con la single Giulia e ad un certo punto i due sono andati oltre arrivando a baciandosi.

Fonte: Mediaset

Valentina viene chiamata subito nel pinnettu per dei video che non possono aspettare. Il video che viene mostrato alla donna comincia con Tommaso che dice di sentirsi mancare di rispetto da lei:

“Che figura di mer** fa con mia madre, con le persone che ci conoscono. Doveva fare capire da subito che non le faceva piacere essere toccata e invece non l’ha fatto. Ha ballato in mezzo a tre ragazzi. Non riesco neanche più a guardarla in faccia”.

Fonte: Mediaset

Poi si vede Tommaso provare a ragionare con la single Giulia e man mano tra i due cresce la sintonia. Valentina è convinta che il fidanzato stia recitando per fargliela pagare e provocarla. Ma al falò Filippo le mostra delle immagini inequivocabili: il bacio tra Tommaso e Giulia.

Tommaso di Temptation Island bacia Giulia

“La voglia è più forte di quello che c’è di là. Voglio uscire di qua e stare con te subito”. Valentina, vedendo i numerosi baci tra i due, ha commentato: “È giusto che stia con una bambina, è un bambino” e ha chiesto il falò di confronto immediato.

Fonte: Mediaset

“Forse non ero innamorato, dovevo venire qua per capirlo. Si renderà conto che c’è molta differenza d’età e forse è meglio capirlo ora che più avanti. Forse sto capendo che non è Valentina la donna senza cui non posso vivere” – le parole di Tommaso. Chissà come finirà.