Prima puntata subito scoppiettante per Temptation Island partito ieri sera. Vortice di emozioni con coppie già in crisi dopo soli 4 giorni di permanenza. In particolare quella formata da Tommaso e Valentina messa già a dura prova a causa dell’enorme gelosia che lui nutre.

Fonte: Mediaset

A dividerli c’è una bella differenza d’età: ben 19 con lui appena 21 enne. Una differenza d’età che alimenta l’insicurezza di Tommaso molto geloso, a volte fin troppo possessivo. Il ragazzo ha ammesso di aver paura di perderla, “perché è più grande, è bellissima, ha più esperienza” e lui si sente piccolo e insicuro. Durante il primo falò le immagini che Tommaso vede bastano per farlo andare subito in crisi.

Fonte: Mediaset

I video mostrano Valentina mettersi dei costumi, parlare con dei ragazzi e salire per gioco addirittura sulle spalle di uno dei tentatori. “Io vengo da una relazione dove non posso parlare neanche con un ragazzo, i primi due giorni qui sono stata male” – ha confessato Valentina.

Tommaso visti i video risponde: “Non dovevamo dimostrare al mondo quanto ci rispettiamo? non posso vedere che stai a cavalcioni con uno…lo sai quanto sono malato. Ha un seno grossissimo e gliel’avrà appoggiato sulla schiena. Il nostro amore è puro, ma se supera il prossimo limite…io ho saltato 10 anni di vita per sposarmi con lei. È vero non siamo ancora sposati ma mentalmente è come se lo fossimo, noi la prima notte che siamo usciti ci siamo detti che ci amiamo, la nostra storia è stata una congiunzione astrale”.

Fonte: Mediaset

Se le immagini non dicono nulla di eclatante per molti per lui invece significano molto ed è già sul piede di guerra: “So che queste immagini per molti non saranno nulla, ma lei lo sa quanto sono geloso“- ha riferito a Filippo. Anche Valentina ha partecipato al primo falò ma per lei nessun video da mostrare. “Noi abbiamo un enorme e immenso problema, la sua gelosia patologica. Nonostante si fidi di me, la gelosia è più forte e non riesce a superarla. Non ha una struttura mentale che può avere una persona adulta come me, per questo non riesce ad essere razionale” – ha ammesso. Riusciranno a superare quest’avventura?