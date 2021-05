Tommaso Zorzi a Jasmine Carrisi: “Usciamo insieme?”. La risposta di lei

Tommaso Zorzi chiama come ospite nel suo format Jasmine Carrisi e le propone di uscire insieme. La neo cantante, nata dal matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso, quest’anno ha di certo guadagnato le luci della ribalta. La ragazza ha ho deciso di seguire le orme del padre nel mondo della musica e dello spettacolo. Jasmine non ha mai nascosto la sua innata passione per la musica ed in particolare per il canto. Finalmente in questo hanno il sogno si è concretizzato tramite l’uscita del singolo Ego.

Qualche giorno fa la figlia di Al Bano è stata ospite di Tommaso Zorzi nel suo format ‘Punto Z’. La giovane musicista intervistata in quest’occasione, ha dichiarato ufficialmente di voler seguire il percorso musicale del padre. Nel corso dell’intervista, Jasmine ha rivelato anche che a breve uscirà un nuovo singolo. Inevitabile l’argomento covid, dato che la pandemia ha causato enormi disagi per tutti quelli che vivono di musica e spettacolo.

Le difficoltà sono state ingenti anche per l’incisione e la pubblicazione di questo nuovo singolo. Dopo questa rivelazione, Tommaso Zorzi ha fatto una serie di domande alla figlia di Loredana Lecciso. In particolare, il vincitore dell’ultima edizione del GF vip ha chiesto a Jasmine se avesse mai pensato a prendere parte ad un reality.

A quanto pare, questo non è uno degli obiettivi futuri di Jasmine: “Fare un reality show? Ammetto di avere un po’ paura… Ci vuole coraggio a fare questo tipo di programmi!”. La giovane Carrisi ha voluto anche parlare del suo rapporto con la madre: stando alle rivelazioni di Jasmine, la Lecciso è una madre decisamente protettiva. Una mamma chioccia sempre presente e apprensiva.

Infine, Tommaso rivela alla ragazza di aver saputo di un suo imminente trasferimento a Milano. Il conduttore le avrebbe chiesto: “Se vuoi fare serata possiamo uscire insieme, ti farò avere il mio numero”. Jasmine ovviamente ha accolto questa offerta a braccia aperte: “Molto volentieri”.