Tommaso Zorzi accusato di esser stato zitto dinnanzi alle inesattezze dette dalla Meloni al McS

Ospite nella prima puntata del Maurizio Costanzo Show il fresco vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi. L’influencer si è detto onorato dell’invito e per l’occasione ha anche indossato un regalo importantissimo ricevuto dal figlio di Mike Bongiorno. Il figlio del grande Mike gli ha regalato una cravatta del suo papà che Zorzi ha orgogliosamente indossato al Maurizio Costanzo Show. Ospite in studio anche la leader di Fratelli d’Italia l’onorevole Giorgia Meloni.

Quando Maurizio Costanzo gli ha concesso di fare una domanda all’onorevole, l’ex gieffino l’ha interrogata in merito al diritto di voto esteso ai 16enni, che il Partito Democratico vorrebbe concedere. Giorgia Meloni ha sostanzialmente detto che non voterà a favore perché “se chiedi ad un sedicenne che cosa vuole non risponderà il diritto di voto” ed a questo Tommaso Zorzi ha applaudito sostenendo un “sono d’accordo”.

Ma in mattinata il nome di Tommaso Zorzi è finito in trend topic sui social per non essere intervenuto quando la Meloni in merito al DDL Zan ha commentato in maniera errata raccontando delle inesattezze, come l’assurda teoria che vedrebbe bambini a scuola scambiarsi i vestiti per capire cosa sia l’omosessualità. In puntata il vincitore del Grande Fratello ha preferito non commentare.

Poi su Instagram ha voluto replicare alla polemica:

“Mi sveglio e vedo che sono tra le tendenze di Twitter e dico: ‘Cosa avrò mai fatto?’. Ora, c’è una parte di gente che si aspettava che io da Costanzo facessi il pollaio riguardo la legge Zan con Giorgia Meloni. Ora… la mia prima volta al Costanzo Show ed io sinceramente ho un rispetto talmente tanto grande per la sua trasmissione che mai mi sarei permesso di andare lì a litigare, a parte che non è il mio stile in generale e forse stavate guardando il programma sbagliato se volevate vedere il pollaio di litigate” – ha detto Zorzi.

“E’ un argomento che sapevo già avrebbe affrontato Maurizio Costanzo perché la domanda gliel’ha fatta. Ma poi mi fa morire come ogni volta diciate che la televisione è troppo trash e poi quando non lo è vi lamentate che non si fa il pollaio. Detto questo ieri il Costanzo ha fatto record assoluto di ascolti con il 14%.”.