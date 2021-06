Eccolo un altro dei personaggi noti dello spettacolo che ha deciso di iscriversi a quella sorta di club di persone che, almeno una volta nella vita, hanno pubblicato una loro foto da bambino. Il vip in questione è Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, diventato famoso anche per essere un giornalista sportivo e per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

La foto con la quale Oppini ha voluto deliziare i suoi tantissimi follower che lo seguono su Instagram è davvero molto dolce. Nell’istantanea si vede lui, che è davvero molto piccolo, avrà all’incirca un anno, in braccio ad una giovanissima Alba Parietti.

Il giornalista ha deciso di caricare la foto per celebrare la sua adorata mamma, proprio nel giorno dedicato a tutte le mamme, la loro festa.

Da quella foto sono passati tanti anni. È davvero molto difficile riconoscere anche la stessa Alba. Ciò che non è cambiato affatto da allora, ma che anzi forse è anche cresciuto, è l’amore incondizionato che li lega e che li legherà per sempre.

Francesco Oppini è nato nel 1982, dal matrimonio di Alba Parietti con Franco Oppini, noto comico, cabarettista, attore e cantante italiano. I due si sposarono nel 1981 e divorziarono nel 1990, pur mantenendo sempre ottimi rapporti.

Il rapporto tra Francesco Oppini e sua mamma Alba Parietti

Francesco e sua mamma Alba sono davvero molto legati, da sempre. C’è stato un momento in particolare, che ha consolidato il loro legame ancora di più. E lo ha confermato più volte anche la stessa attrice.

Era il 2006, Francesco aveva appena 24 anni ed era felicemente fidanzato con una ragazza di nome Luana. Un terribile incidente gliel’ha portata via e questo evento ha segnato molto il giovane. Durante un’intervista, Alba ha raccontato:

