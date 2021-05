Tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi nonché allievo prediletto della maestra Alessandra Celentano, sono stati beccati insieme in atteggiamenti intimi. Cosa bolle in pentola?

Tommaso Zorzi non aveva mai nascosto l’interesse nei confronti del ballerino di danza classica, aveva più volte fatto apprezzamenti sul ragazzo. Che ora sia riuscito ad arrivare al giovane?

Seppur Tommaso Stanzani non ha mai parlato del suo orientamento sessuale, tra i due sembra esserci un’intensa particolare. Ma sarà così? Finta poco tempo fa sembrava che Tommaso Zorzi avesse trovato l’amore. Ora, rompe il silenzio sui social e, seppur enigmatico, sembra riferirsi proprio a questa paparazzata:

Raga ciao. Faccio queste stories brevemente. Allora, la mia vita privata è solo mia. Se esco sui giornali è perché vengo fotografato. Non sono io a chiamare i paparazzi, quindi tutto quello che esce è per un volere loro, non sicuramente per un volere mio.

Sarete i primi a sapere qualcosa quando ci sarà qualcosa da sapere, quando sarò serio e sicuro riguardo a quello che vi dirò. Io rispetto il lavoro di tutti, ho sempre trattato tutti con gentilezza e continuerò a farlo. Però cercate, come dire, di prendere sempre le informazioni per quello che sono. Peace!

In molti hanno sottolineato che la rivista che li ha paparazzati sarebbe diretta da uno dei suoi autori, comprensibile pensare che il ragazzo non sappia nulla delle paparazzate. Ma lui spiega e ribadisce:

“Ho detto inconsapevoli? Ho detto che non sono organizzate. I fotografi li vedi e cosa fai? Scappi? Ti chiudi in casa? Li picchi con l’ombrello come Britney? Fammi capire“.

Starà per nascere una nuova coppia? Ricordiamo che Tommaso Stanzani è un po’ più piccolo del vincitore del Grande Fratello VIP, reggeranno la differenza?