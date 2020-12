Tommaso Zorzi: chi è il suo ragazzo misterioso? Scoperta l’identità

Tommaso Zorzi, in questa edizione del GF Vip, è sicuramente uno dei personaggi di punta. Non si è mai messo in disparte per convenienza, ma anzi lo abbiamo visto nelle più disparate situazione. I rapporti che ha creato nella casa sono sempre stati sinceri, così come le emozioni che mostra e che, inevitabilmente, coinvolgono anche il pubblico.

La sua tristezza alla notizia dell’abbandono di Oppini al reality ha avvicinato ancora di più il pubblico, che ora tifa largamente per lui. Zorzi, sicuramente, non è particolarmente fortunato in quanto agli affari del cuore, e spesso si è lamentato di non riuscire a trovare la persona giusta. Ma questo non significa che Tommaso non abbia liaison o spasimanti che lo aspettano. Infatti, la vita sentimentale dell’influencer è sicuramente molto attiva e scoppiettante, e ultimamente stanno arrivando anche dettagli più specifici.

Negli ultimi giorni, infatti, spesso Zorzi ha fatto un nome: Mohamad. Si tratta di uno splendido ragazzo di Beirut con cui Zorzi avrebbe condiviso più di una semplice piacevole compagnia. Ecco cosa ha detto lo stesso influencer: “L’anno scorso ho passato circa una settimana di idillio con un certo Mohamad da Beirut. Aveva un fisico super muscoloso e denti bianchissimi. Diciamo che ho un bel ricordo di lui. Era così dolce, gentile, proprio carino”.

Sentite queste rivelazioni di Zorzi, Giacomo Urtis ha affermato di conoscere Mohamad, ridendo sotto i baffi. Very Inutil People ha dato il via alla caccia all’uomo, per cercare di capire chi sia questo tanto chiacchierato bel ragazzo di Beirut. Con tutta probabilità, la ricerca ha avuto successo, tanto che sul sito si può leggere, su Mohamad: “Si tratta di un architetto originario di Beirut, Mohamad C. lavora attualmente ad Istanbul, come lui stesso riporta sulla sua pagina Instagram”.

E prosegue: "Profilo dal quale, per uno strano caso del destino, segue il nostro Tommaso Zorzi e sul quale è a sua volta seguito dal gieffino di Alfonso Signorini. Non sappiamo come i due si siano conosciuti, né tantomeno come anche Giacomo Urtis possa conoscere Mohamad". Non possiamo che sperare in Zorzi, che sicuramente rivelerà altro nel corso del soggiorno nella casa.