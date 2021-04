L'influencer ha lanciato un appello per una famiglia in difficoltà

Tommaso Zorzi è un influencer molto seguito e apprezzato sui social. La sua vittoria al Grande Fratello Vip ne ha aumentato ulteriormente la popolarità anche in una fascia d’età più adulta che sicuramente prima non conoscevano le sue performance su Youtube e Instagram. Avendo molto seguito è inevitabile che tutto ciò che dice sui social diventa di dominio pubblico in grado di influenzare l’opinione di chi lo ascolta.

Nelle ultime ore Tommaso ha postato nelle sue storie un messaggio molto importante. Si è mostrato prima in compagnia del suo nuovo amico di casa, uno splendido gatto, poi però ha fatto un appello insolito.

Tommaso Zorzi chiede aiuto per una famiglia in difficoltà

Zorzi ha confessato di aver ricevuto un messaggio particolare da un ragazzo che sta vivendo una situazione familiare difficile. Un messaggio che ha particolarmente colpito l’influencer.

“Mi ha scritto questo ragazzo, che mi ha detto che suo padre ha perso il lavoro e adesso non riescono più a pagare il mutuo e tra un mese e mezzo verranno sbattuti in strada…” – ha detto.

Ovviamente, come tutti noi è rimasto molto colpito da quanto gli è stato descritto e per questo motivo ha chiesto aiuto ai suoi follower per poter aiutare questa famiglia in difficoltà. Ha annunciato che il ragazzo ha aperto una campagna di crowdfunding alla quale anche lui parteciperà facendo una donazione. Ha lasciato poi il link invitando i suoi follower a fare lo stesso. Purtroppo il periodo non è facile e sempre più famiglie si stanno ritrovando in difficoltà senza lavoro con tasse e mutui da pagare.

Intanto Tommaso Zorzi sta vivendo un momento d’oro da un punto di vista professionale. Dopo il trionfo al Grande Fratello Vip, ora lo stiamo vedendo nella veste di opinionista all’Isola dei Famosi e di conduttore del suo Punto Z su Mediaset Play. Un programma che bensì iniziato da poco sta riscuotendo molto successo.