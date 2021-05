Tommaso Zorzi, chiuso Il Punto Z: il motivo svelato dall’ex gieffino

Dopo circa un mese dalla messa in onda, chiude il programma condotto da Tommaso Zorzi Il Punto Z. L’annuncio della chiusura è stato fatto da Mediaset. In particolar modo, l’azienda ha mostrato entusiasmo per la prima esperienza televisiva del vincitore del GF Vip. Ma, se da un lato l’ex gieffino afferma che la chiusura del programma sia dovuta ad una sua scelta, per alcuni l’interruzione è stata dettata dai flop degli ascolti.

L’esperienza da conduttore di Tommaso Zorzi del suo programma Il Punto Z è arrivata alla sua conclusione. L’annuncio è stato fatto da Mediaset che in una nota ha fatto sapere:

Con la puntata di oggi 14 maggio 2021, si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo su Italia 1 di “Il Punto Z”, il programma condotto da Tommaso Zorzi e proposto online sulla piattaforma Mediaset.it tutti i mercoledì sera.

Nonostante l’entusiasmo di Mediaset, per alcuni la chiusura della trasmissione è dovuta ai flop degli ascolti. Infatti, il giornalista Davide Maggio ha sottolineato che la chiusura de Il Punto Z sia in realtà dovuta ad una mancanza di ascolti.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Tommaso Zorzi il quale ha voluto chiarire la situazione con queste parole:

Sono stato io a voler interrompere il progetto.

Dopo la nota pubblicata da Mediaset, l’azienda ha espresso entusiasmo per quanto riguarda gli ascolti:

Il target televisivo del programma si è rivelato esattamente quello giovane dell’Isola dei famosi: i migliori ascolti sono stati registrati sul pubblico 25-34 anni, il 5,9% di share.

Il Punto Z chiude i battenti, botta e risposta tra Tommaso Zorzi e Davide Maggio

C’è chi pensa che dietro la chiusura del programma ci sia, in realtà, un flop per quanto riguarda gli ascolti. Ciò è quanto sostenuto da Davide Maggio il quale si è reso protagonista di un botta e risposta su Twitter insieme a Tommaso Zorzi. Il tweet condiviso dal giornalista non sembra essere piaciuto all’ex gieffino il quale ha così risposto:

Caro Davide Maggio, posto che dovresti andare a “Io e la mia ossessione” perché evidentemente non puoi fare a meno di menzionarmi ogni due per tre, sono stato io a voler interrompere il progetto perché mi devo impegnare su una cosa molto più grossa. Grazie, ripigliati.

Dopo il tweet di Tommaso, non è tardata ad arrivare la risposta del giornalista che ha dichiarato: