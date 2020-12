Tommaso Zorzi, commozione ieri per l’incontro con una persona a lui cara

Tommaso Zorzi ha vissuto un periodo non facile nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la discussione con Stefania Orlando sembrava intenzionato ad abbandonare la casa. Poi dopo una notte di riflessione e i consigli degli altri coinquilini, ha desistito dalla sua decisione. La sorella di Tommaso, Gaia Zorzi, aveva commentato con frecciatine ironiche la sua scelta di nominare Stefania. “Sono sotto shock”, aveva scritto su Twitter. Un commento che appena letto da Tommaso lo ha mandato in tilt. L’influencer ha temuto che avesse deluso i suoi affetti più cari.

Ma ci ha pensato la stessa Gaia a rassicurarlo dopo essere entrata nella casa. “Ho un debole per Stefania, lo devo ammettere! Ma devi rilassarti, non è una nomination il problema!” – lo rassicura. Non appena si sblocca il “freeze”, Tommaso si emoziona:

“Ho riflettuto molto sul nostro rapporto, sei una donna fantastica, anche se sei sempre stata la mia sorellina. Ti amo”. Ma Gaia è pazza di amore: “Mai farei il Grande Fratello, ma ti giuro che entrerei solo per stare con te perché mi manchi da impazzire”.

Tutto è partito la puntata del 14 dicembre quando Tommaso entrò in confessionale e spiazzò tutti: “Alfonso, ti spiazzerò: nomino Stefania Orlando. La nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi ha detto oggi. Ho difeso Samantha De Grenet e lei mi ha detto di fare attenzione perché anche i grandi amori possono finire. La nomino per questo” – spiegò Zorzi.

Una decisione strana visto che Stefania, dall’inizio del gioco, è la concorrente con la quale Tommaso ha stretto il rapporto più intimo dal momento in cui è entrato nella Casa. Il loro legame, almeno apparentemente, sembrava secondo solo a quello stretto con Francesco Oppini. Una scelta che però non ha turbato Stefania Orlando che ha sempre detto di non essersela presa.