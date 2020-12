L’abbandono di Francesco Oppini della casa del Grande Fratello Vip ha decisamente sconvolto gli equilibri. Gli inquilini della casa erano tutti visibilmente dispiaciuti per la decisione del figlio di Alba Parietti, ma tra tutti emerge sicuramente un atteggiamento estremo di Tommaso Zorzi.

Il giovane influencer ha preso particolarmente male l’abbandono di Oppini. I due sono senz’altro molto amici, ma qualcuno non ci ha visto chiaro. Proprio Cristiano Malgioglio oggi ha deciso di confrontarsi con il gieffino.

I due, che da subito sono entrati in sintonia, hanno parlato sul divano in tutta onestà. Ad incalzare Tommaso Zorzi è stata la schietta domanda del cantautore:

Io sono più grande di te, quindi devi dirmi la verità. Ti sei innamorato veramente di lui? Avresti voluto avere un ragazzo come lui, un uomo come lui nella tua vita?

Zorzi, visibilmente in difficoltà ha risposto: “Domanda da un milione di dollari.” A questo punto, la new entry della casa del Grande Fratello Vip ha capito come arrivare al nocciolo della quesitone.

No, é una domanda da una persona che ti dice che ha passato la stessa cosa.

Questa eccessiva comprensione, ha spinto il ragazzo a confessare: “Sarò onesto. Ti rispondo onestamente: sì.”

Cristiano Malgioglio ha provato ad aiutare l’amico con parole tenere. Ma servirà per far togliere dalla testa Oppini a Tommaso?

Non puoi fare, non puoi avere questi momenti di abbandono totale, per un amico che sì siamo amici qua dentro, ma..quello che io ho percepito in te è perché tu ti sei innamorato di Francesco

Il 25 enne si è lasciato andare ad un lungo silenzio, ma i suoi occhi erano visibilmente lucidi. Ovviamente, la situazione è complicata in quanto Francesco Oppini non solo è etero, ma anche felicemente fidanzato con Cristina. Quale sarà la reazione del figlio di Alba Parietti quando vedrà il filmato della confessione di Tommaso?