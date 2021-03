Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, la coppia che non t’aspetti

I due sono stati immortalati insieme in giro per le vie del centro di Roma e Milano

Una coppia inedita si aggira tra le strade prima di Roma e poi di Milano. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, beccato a passeggiare con Gabriel Garko. A svelare il tutto ci ha pensato il settimanale “Chi” che ha immortalato i due passeggiare insieme nelle vie della capitale. Pochi giorni dopo gli stessi sono stati beccati a passeggiare anche per le vie di Milano.

Fonte: Chi

Stando a quanto riporta il settimanale di gossip per capire il motivo dell’incontro tra Zorzi e Garko bisogna tornare ai tempi della reclusione nella casa del Grande Fratello Vip, quando Zorzi aveva commentato il coming out di Garko con ironia.

Terminato il reality con il trionfo dello stesso Zorzi, Gabriel Garko avrebbe chiesto spiegazioni all’influencer sul suo comportamento. Tommaso a sua volta si sarebbe scusato facendo nascere così un’amicizia tra i due. Gabriel Garko avrebbe anche inviato un messaggio a Tommaso Zorzi con un “in bocca al lupo” per la prima puntata dell’Isola dei Famosi in veste di opinionista in studio accanto a Iva Zanicchi.

Fonte: Mediaset

Tommaso Zorzi che ha deciso di destinare interamente in beneficenza il montepremi vinto con la vittoria al Grande Fratello Vip. Il regolamento prevedeva che una parte (50mila euro) era da destinare in beneficenza ad un ente a scelta, e una parte (ulteriori 50mila euro) restavano al vincitore. Ma Tommaso ha deciso di donare l’intera cifra ad un ente che si occupa di assistenza agli anziani che non hanno famiglia. Davvero un bellissimo gesto per il ragazzo che proviene da una famiglia benestante.

Fonte: Mediaset

Sempre molto attivo sui social di recente ha anche svelato ai suoi followers che sta cambiando casa: “Volevo dirvi che sto cambiando casa e sto andando a vedere quella che quasi sicuramente sarà casa nuova” – ha detto. “Sono un po’ emozionato. Fatemi un in bocca al lupo perché se è lei la prendo!”. E i fan, a questo punto, non vedono l’ora di vedere le immagini della nuova abitazione di Tommaso.