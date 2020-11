L’avventura al Grande Fratello Vip 5 potrebbe spazzare via i vecchi malumori tra Giulia Salemi e Tommasi Zorzi. I due influencer sarebbero, infatti, ai ferri corti da tempo e, dopo un lungo periodo trascorso in amicizia con collaborazioni in ambito professionale, avevano deciso di prendere ognuno la propria strada.

Giulia Salemi incerta sulla reazione di Tommaso Zorzi

Poco prima di varcare la porta della Casa più spiata dagli italiani, la stessa Giulia Salemi aveva espresso le sue incertezze sulla reazione di Tommaso nel vederla. Lei e Tommy hanno condiviso tanta amicizia, momenti brutti e belli, aveva spiegato ad Alfonso Signorini.

La punzecchiatura

Ma come ha detto Zorzi ultimamente non sono in buona. Ed è proprio per questo il presentatore li aveva fatti incontrare nel cucirio da soli, prima che la Salemi salutasse gli altri co-inquilini.

Attriti confermati da Zorzi in persona che, guardando le fotografie degli ex partecipanti nella Casa, aveva detto sarcastico che è sempre molto bello quando hai un’amica o un amico che va al Grande Fratello e nel momento in cui esce si dimentica del precedente legame, anche prima di entrare, e sparisce.

Mancanza di affetto

Che Tommaso Zorzi avesse il dente avvelenato con Giulia Salemi per questioni personali era risaputo. E ben presto è emerso pure la ragione per cui i due si sono così tanto allontanati. Stando a quanto rivela il settimanale Chi, diretto da Signorini, Tommaso avrebbe desiderato più prove di affetto da parte di Giulia e ci sarebbe davvero rimasto male quando lei si sarebbe scordata di fargli gli auguri per il suo primo romanzo.

Giulia Salemi: vacanze separate

Da lì in poi è sceso il gelo. Vacanze separate e anche scelte di vita differenti. Tommaso ha lasciato la sua vecchia agenzia di management per approdare in un’altra società e loro hanno reclutato proprio la Salemi. Quindi la rivista si chiede quali sviluppi vedremo con l’ingresso nel reality di Canale 5 della ragazza di origini persiane. Rinascerà l’amicizia?