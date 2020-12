Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini ai ferri corti. Per Signorini dietro ci sarebbero motivi gravi

Sonia Lorenzini insieme a Filippo Nardi e Samantha De Grenet sono stati gli ultimi vipponi ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. In particolare l’ingresso di Sonia non è stato ben accolto da Tommaso Zorzi. Tra i due non correva buon sangue già prima dell’ingresso nella casa.

Fonte: Mediaset

Ed infatti c’è stato già un battibecco tra i due a poche ore dall’ingresso di Sonia. Tommaso ha accusato la ragazza di aver sfruttato la loro antipatia per partecipare al programma di Canale 5. E lei è sbottata. “Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Se sono venuta un motivo ci sarà. Poi alla fine ricordati di un gesto brutto che hai fatto nei confronti di una donna”. Tommaso Zorzi ha chiesto di ignorarlo per tutta la durata della permanenza nella casa e si è allontanato da lei.

“Mi fa orrore questa cosa. Ma come si permette questa qui a venire al GF Vip per dirmi certe cose? Se aveva un problema e le dava così fastidio ha avuto 8 mesi per dirmi tutto. Ora non voglio parlare con nessuno, lasciatemi un po’ da solo che devo pensare” – ha detto agli altri ragazzi.

Insomma i motivi della loro antipatia risalgono a mesi addietro al loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

E Alfonso Signorini li ha svelati nel corso di Casa Chi. E sarebbero gravi. “La vera ragione per cui i due hanno litigato non è ancora venuta fuori e secondo me prestissimo la tireranno fuori, perché è ben più grave il motivo” – ha svelato il conduttore.

“Se avete notato, Tommaso non sopporta Sonia, si tengono ben lontani. Anzi, lui l’ha detto apertamente, ‘quella proprio non la reggo’. Ma non è che tutto nasce dal fatto che in una sfilata la Lorenzini non l’abbia salutato, non è certo quello. Adesso staremo a vedere se la tireranno fuori questa cosa, perché se non lo faranno loro, lo faremo noi”.