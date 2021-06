L'influencer e il ballerino non si nascondo più: ecco cosa hanno condiviso sui social

Da settimane ormai si vocifera riguardo la presunta relazione tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. L’influencer e l’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi sono stati paparazzati insieme in varie occasioni. Dopo i rumors in circolazione sembra proprio che sia arrivata la conferma che tanto aspettavamo. Che sia nata una coppia?

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani escono allo scoperto. É di questi giorni la condivisione di alcune Instagram Stories dell’opinionista dell’Isola dei Famosi che ritraggono il ballerino di Amici nel salotto di casa sua. Nella storia in questione, Tommaso Zorzi ha filmato l’ex allievo di Amici 2021 esibirsi sulle note di una canzone di Elettra Lamborghini.

Nonostante non siano arrivate conferme da parte dei diretti interessati riguardo una loro presunta relazione, per i fan della coppia non si sono più dubbi. Secondo il popolo del web, infatti, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno ufficialmente insieme.

Stando a voci di corridoio, i due avrebbero iniziato una relazione tanto che il vincitore del Grande Fratello Vip ha fatto conoscere il ballerino all’amica del cuore Aurora Ramazzotti. I tre giovani, infatti, sono stati paparazzati qualche giorno fa insieme a Milano.

Tommaso Zorzi, la vita privata del vincitore del GF Vip

Tommaso Zorzi ha sempre definito la sua vita sentimentale sfortunata. Tra le storie importanti avute dall’opinionista dell’Isola dei Famosi, ricordiamo la relazione con il videomaker Marco Ferrero. Inoltre, l’influencer è stato legato al designer milanese Armando Codemi.

All’interno della casa più spiata d’Italia l’ex volto di Riccanza aveva sottolineato la sua situazione da single e la necessità di risolverla. Queste erano state le parole di Tommaso poco prima della fine della sua avventura al GF Vip:

Comunque io non posso continuare a essere single come la m… non si può, bisogna risolvere questa questione.

Si attende ora con ansia la conferma della relazione tra il vincitore del GF Vip e Tommaso Stanzani.