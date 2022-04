A Verissimo si parla di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. Nel salotto di Silvia Toffanin è arrivato infatti l’ex gieffino che ha raccontato non solo della gelosia del suo partner. Ma anche dei piani futuri della coppia. Tommaso Zorzi, infatti, spera di coronare con il suo fidanzato un sogno d’amore che insegue ormai da qualche tempo, da quando lo ha conosciuto.

Il fidanzato di Tommaso Zorzi, di professione ballerino, è abbastanza geloso, come ha raccontato lo stesso ex gieffino:

È il secondo ragazzo che ho portato in casa, ma con il primo ero ancora giovane. Mia mamma e Tommy si sentono spessissimo anche per cavoli loro. È bello. Si è creato finalmente quel quadretto un po’ da famiglia del mulino. Tommaso ha detto che non è facile stare accanto a me? Non lo è neanche per me. Immagina per gli altri.

Silvia Toffanin ha anche domandato a Tommaso Zorzi se per caso c’è un matrimonio in vista. E l’ex concorrente del Grande Fratello, oggi 27enne, ha detto che al momento non è una priorità, ma potrebbe essere un’occasione per fare una festa.

Com’è la nostra dinamica di coppia? Molto rilassata, molto libera, anche perché lui essendo più giovane, ha bisogno di invitare gli amici a casa, di stare per i cavoli loro. Io sono il primo che gli lascio la libertà di farlo. Vuoi andare a ballare da solo? Fallo. Voglio andare a ballare da solo io? Non posso. Se è geloso? Uh, sì. Lui è geloso. Io sono un finto non geloso. Diciamo che sono troppo orgoglioso per essere platealmente geloso. Magari lo controllo. Matrimonio? È una cosa che mi piace perché mi piacciono molto le feste. Quindi è una scusa per dare una festa. Però, non sono un fan dei matrimoni. Mi piacerebbe coronare il nostro amore con un matrimonio, una festa, ma non è qualcosa a cui ambisco più di tanto. Ambisco a stare insieme per un sacco di tempo, a prescindere dal matrimonio.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme da un anno

La coppia sta insieme da quasi un anno. Il ballerino si era fatto a lungo desiderare, anche perché aveva appena finito l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Zorzi lo ha visto proprio lì e gli ha scritto su Instagram.

Dopo un po’ di tempo, però, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 e l’ex ballerino di Amici hanno deciso di iniziare una storia d’amore (data ufficiale 7 maggio 2021), che sembra ancora andare a gonfie vele.