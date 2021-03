Tommaso Zorzi: ecco il vero motivo che lo ha spinto a partecipare a L’Isola dei Famosi

Stasera è la gran sera: Tommaso Zorzi farà finalmente il suo debutto nelle vesti di opinionista de L’Isola dei Famosi accompagnato da Iva Zanicchi. Inizialmente, al suo fianco ci sarebbe dovuta essere Stefania Orlando, ma l’idea di questo dinamico duo non è andata in porto. Poco prima dell’inizio del reality gli autori avevano iniziato una selezione per gli opinionisti. I candidati erano Francesca Barra, Alessandra Mussolini, Orietta Berti, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Già sappiamo su chi è ricaduta la scelta finale. La Lamborghini, purtroppo, è risultata positiva al covid a pochissimi giorni dall’inizio del reality. Gli autori, quindi, hanno fatto retro-front, richiamando a rapporto Zorzi. L’influencer non ha potuto che accettare, a quel punto. In un’intervista a Vanity Fair, Tommy ha spiegato le motivazioni di questo repentino cambio di rotta: “Ho accettato perché non mi sono sentito di lasciare un buco dopo la situazione di Elettra: mi hanno dato un’opportunità di farla affidandomi, di pari passo, un altro progetto di conduzione sull’online, un’Isola Off che mi gasa molto perché è un progetto che sono convinto di poter fare al meglio delle mie forze”.

La giornalista chiede a Zorzi quali sono i suoi obiettivi come opinionista e che tipo di opinionista Tommaso intenda essere. Molto candidamente, Zorzi risponde sfoderando le sue conoscenze: “Che opinionista sarò? Essendo appena uscito da un reality e avendolo pure vinto, so cosa bisogna fare per essere un concorrente appezzato dal pubblico e so cosa bisogna fare per innescare delle dinamiche funzionali allo show”.

“Se vedrò una situazione di piattume, sarò sicuramente quello che proverà a smuovere il naufrago affinché non si adagi sugli allori: è vero che stai combattendo con il sole, la sabbia, il mare, la fame e i Mosquitos, ma fai comunque parte di uno show televisivo e devi tirare fuori delle dinamiche interpersonali. Non amo i mediatori, non mi piace chi non è lineare e chi non è coerente con il proprio modo di pensare. Mi piace, invece, chi si assume dei rischi e dice quello che pensa. In un momento in cui siamo tutti incollati davanti alla tv, questo me lo devi dare“. Infine una domanda scomoda.

La giornalista chiede a Tommy se si senta un po’in ansia, date le grandi aspettative che la Mediaset sta riponendo in Tommaso. L’ex gieffino è molto sicuro di sé e senza giri di parole risponde: “A dire il vero no. Credo di aver dimostrato al GF quello di cui sono capace, anche se in questa fase non vorrei accettare progetti più grande di me. C’era anche la possibilità di valutare un ruolo da protagonista, ma credo che in tv sia necessario farsi le ossa. Non essendoci una scuola, la tv la impari facendola, ed è proprio quello che mi stanno dando la possibilità di fare”. Insomma, l’Influencer è pronto e anche noi telespettatori, non ci resta che attendere ma è sicuro che ne vedremo delle belle.