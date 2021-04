Ottime e incredibili possibilità si stanno aprendo per Tommaso Zorzi, che probabilmente presto potrà coronare un suo sogno. L’influencer milanese, dopo la vittoria nella scorsa edizione del GF Vip, è diventato molto richiesto nei salotti tv e nei vari programmi, tanto che sono state varie le reti che lo hanno corteggiato.

A quanto pare, finalmente è arrivato per Tommaso il momento che aspettava e a rivelarlo è Santo Pirrotta ad “Ogni Mattina”. Pirrotta ha rivelato cosa riserva il futuro per Zorzi: l’attuale opinionista de L’Isola dei Famosi sta per ritrovarsi alla guida di un programma tutto suo sul piccolo schermo. L’influencer che ha appassionato e coinvolto centinaia di spettatori nella casa di Cinecittà ora sta per intraprendere la grande avventura che aspettava: sarà al timone di un talk show su Italia1.

Ma c’è di più: il programma, a quanto dice Santo, sarà completamente prodotto da Zorzi stesso! Una grandissima opportunità che sicuramente ha emozionato il giovane. Ecco le rivelazioni del giornalista: “Parliamo di Tommaso Zorzi. Questa è una cosa segretissima. Presto lo vedremo con un programma tutto suo in prima serata su Italia 1”.

E ancora: “Subito promosso in prima serata. Lui aveva questo progetto del late show che prima si pensava di mandare in seconda serata. La rete, che gli sta dando molta fiducia, ha deciso di promuoverlo in prima serata e diventerà un po’ un talk show generazionale. La rete spera di far riavvicinare i giovani ad Italia 1 che da sempre è la rete dei ragazzi. E ti dirò di più, pensa che lo produrrà proprio lui”.

Ma le rivelazioni non terminano qui e aggiunge: “Lui ha una casa di produzione con il figlio di Mike Bongiorno, Leonardo. Sì lo produrranno i due è molto probabile. Quindi sarà uno show prodotto da loro. Finalmente un giovane che fa grandi cose. Il GF Vip Late Show faceva il 5% di share andava benissimo quindi gli facciamo un in bocca al lupo”. Ma cosa dice Zorzi? Per il momento, non ha dato nessuna notizia al riguardo, ma Pirrotta difficilmente sbaglia!